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Євро-2025: юнацька збірна України матчем із Хорватією стартує в другому раунді відбору

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Євро-2025: юнацька збірна України матчем із Хорватією стартує в другому раунді відбору
Стартовий поєдинок із Хорватією наша збірна зіграє сьогодні, 19 березня
фото: УАФ

Євро-2025 (U-17) стане для представників УЄФА відбором до чемпіонату світу 2025 року

Сьогодні, 19 березня. юнацька збірна України (футболісти не старші 2008 року народження) проведе стартовий поєдинок другого раунду відбору Євро-2025 (U-17). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Синьо-жовті потрапили до групи А1 разом з Італією, Хорватією та Словаччиною. Матчі цього мінітурніру проходитимуть із 19-го до 25 березня в Хорватії. До фінальної стадії вийде лише переможець групи.

Стартовий поєдинок, із Хорватією, розпочнеться о 13:00 за київським часом. Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі УАФ.

«Інформації загалом достатньо. Із Хорватією наша збірна грала наприкінці минулого року, ще до мого призначення, два спаринги, відео є. Нещодавно Словаччина брала участь у міжнародному турнірі в Туреччині, італійці проводили товариські матчі з іспанцями та французами. Тож матеріалу вистачає. До того ж усі наші суперники виступали в першому кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи», – зазначив перед турніром головний тренер нашої команди Олександр Ситник.

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Кирило Хадасевич («Вольфсбург», Німеччина), Єгор Крапівін («Еспаньйол», Іспанія), Федір Ткаченко («Бетіс», Іспанія).

Захисники: Єгор Костюк, Ярослав Милокост, Нікіта Калюжний, Єгор Оніщук (усі — «Шахтар» Донецьк), Арсен Залипка («Рух» Львів), Микита Мельник («Імолезе», Італія), Олександр Ткаченко («Вердер», Німеччина).

Півзахисники: Павло Люсін («Динамо» Київ), Артем Зубрій, Олександр Середа (обидва — «Шахтар» Донецьк), Мухаммад Джурабаєв («Рух» Львів), Артем Мурадян («Боруссія» М, Німеччина), Микола Петровський («Штутгарт», Німеччиина), Ілля Кут'я («Гайдук», Хорватія), Андрій Гамзик («Баєр», Німеччина), Арсеній Шишкевич («Ріу Аве», Португалія).

Нападники: Дмитро Зудін («Гайдук», Хорватія), Максим Кучерявий («Динамо» Київ).

Євро-2025 (U-17) стане для представників УЄФА відбором до чемпіонату світу 2025 року в категорії U-17, який пройде за участі 48 збірних у Катарі.

Нагадаємо, замість захисника Максима Таловєрова, який залишив табір збірної України, що готується до матчів плей-оф Ліги націй із Бельгією, через травму, тренерський штаб синьо-жовтих перевів із резервного списку до основного бека американського «Остіна» Олександра Сватка.

Як повідомлялося, захисник збірної України з футболу Максим Таловєров залишив розташування команди в іспанському Бенідормі, де підопічні Сергія Реброва готуються до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. 

Лікарі діагностували у гравця ушкодження колінного суглоба, якого він зазнав, виступаючи у складі свого клубу, «Плімута». Футболіст повертається до Англії, де його відновленням опікуватимуться медики «Пілігримів».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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