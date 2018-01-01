Суперліга. «Будівельник» драматично поступився «Хіміку», «Черкаські Мавпи» не залишили шансів «БІПі»

У неділю, 4 лютого, відбулися 2 матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу

«Хімік» – «Будівельник» Рахунок у матчі було відкрито уже на перших секундах. Господарі виграли м’яч, але одразу ж Колтер його втратив. Отверченко перехопив та покарав суперника за помилку. Та наступні кілька хвилин команди не могли змінити 0 і 2 на табло. Ситуація змінилася, коли суперники задіяли дальні кидки.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«БІПА» – «Черкаські Мавпи». Фото: ФБУ

У неділю, 4 лютого, відбулися 2 матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу

«Хімік» – «Будівельник»

Рахунок у матчі було відкрито уже на перших секундах. Господарі виграли м’яч, але одразу ж Колтер його втратив. Отверченко перехопив та покарав суперника за помилку. Та наступні кілька хвилин команди не могли змінити 0 і 2 на табло. Ситуація змінилася, коли суперники задіяли дальні кидки.

Влучнішими були гості, які й захопили незначну перевагу. Южненці постійно намагалися не відставати від киян. Однак завершальний у чверті влучний триочковий Мальчевського зафіксував 5-очкову різницю в рахунку.

Уже в першій атаці другої чверті кияни ще збільшили відрив. Господарі спробували збільшити тиск на гостей. Наступна результативна атака Колтера і триочковий Антипова дещо вирівняло становище. Та більшого кияни супернику не дозволили, попри низку помилок при завершенні своїх наступних атак.

Повернення в гру Отверченка допомогло «Будівельнику» зупинити спроби «Хіміка» переломити хід гри. Вже за 1 хвилину до кінця першої половини господарі вийшли на 1 бал вперед.

Але прорив Дугата та неймовірний триочковий Крутоуса забезпечили саме киянам незначну перевагу за підсумками першої половини. За однакової реалізації дальніх кидків у першій половині кияни зробили більше спроб та влучили на два кидки більше.

З поновленням гри суттєвих змін на майданчику не сталося. «Хіміку» ніяк не вдавалося міцно заволодіти ініцативою. А в середині чверті на якусь мить здалося, що господарі починають втрачати сили, коли кияни провели кілька результативних атак без видимого жорсткого спротиву з боку суперника. Та виявилося, що сил у южненців ще достатньо.

На заключні хвилини господарі приберегли спробу штурму кільця киян. Навіть серія триочкових у відповідь з боку Отверченка, не знітила южненців. У них також влучно здалеку відповідали Сидоров з Мальчевським. Та все ж останнє слово в чверті було за тим же Отверченком. Його чергова влучна трійка зафіксувала 6-очкову перевагу киян на заключну частину матчу.

Господарі в останній чверті відчайдушно боролися за перемогу. За дві хвилини до кінця ігрового часу рахунок зрівнявся. У киян у цей момент гри збився приціл з реалізацією триочкових, також побільшало помилок в завершенні атаки.

Наступний влучний триочковий Сидорова вивів господарів уперед та додав їм неймовірного куражу. Чемпіони отримали можливість відігратися, коли за мінімального відставання сфолили на Крутоусу, коли той пробивав триочковий з кута майданчика. Втім, той реалізував лише два штрафних.

То ж тепер «Будівельник» був попереду лише на одне очко за 14 секунд до сирени. Цього часу вистачило аби Сидоров ввірвався під кільце киян та поставив переможну крапку.

Це вже 10-та перемога южненців у 20-ти матчах та шоста поразка киян у 21-му.

«БІПА» – «Черкаські Мавпи»

«Черкаські Мавпи» зі стартових хвилин ринулися в бій: капітан Олександр Кольченко відкрив рахунок з лінії штрафних, а вже за мить ще збільшив перевагу своєї команди кидком з периметру. На цьому черкасці не зупинилися та додали ще п’ять балів в кошик суперника: Липовцев забив два з фолом, а все той же Кольченко вдарив згори.

Одесити намагалися відповідати дальніми кидками, проте вдавалося це лише у форварда Джошуа Ноффле. Крапку ж в першій чверті поставив молодий вихованець черкасього клубу - Іван Ткаченко, який заткнув сирену ефектним баззером з середньої дистанції – 24:39. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

В другій чверті господарям паркету вдалося на якийсь час заспокоїти гру, проте гравець збірної України 3х3 Олександр Кобець з Черкас був іншої думки та реалізував важкі три, а вже в наступній атаці підтримав свого одноклубника легіонер «Мавп» Оскар Белфілд, який також влучив здалеку та розвив перевагу своєї команди до 20 балів.

В середині чверті наставник «БІПИ» Олег Юшкін взяв тайм-аут з надією переломити хід матчу, проте після хвилинної перерви ще більш впевнено почали грати саме гості, в яких не на жарт розігрався капітан. 27 балів.

Саме такі, рекордні для Суперліги Парі-Матч цифри, здобув Олександр Кольченко за першу половину гри в Одесі, яка, до слова, теж стала рекордною у Суперлізі Парі-Матч по кількості набраних очок за першу половину. Тож 46:70 після двох чвертей.

В другій половині матчу «Черкаські Мавпи» зусиллями невтомного капітана Олександра Кольченко почали далі розвивати свій успіх.

До вдалих дій в атаці черкасці в третій чверті також додали і ефективний захист, завдяки якому за перші п’ять хвилин третьої десятихвилинки господарі зуміли набрати лише два бали. Після цього наставник гостей Максим Міхельсон випустив на паркет «другу п’ятірку» і результативність в матчі дещо впала.

В останньому періоді одесити зуміли скоротити відставання, проте повернути інтригу в УСК «Одеса» не змогли: 87:109 – впевнена перемога «Черкаських Мавп».

Суперліга з баскетболу

Регулярний чемпіонат

«Хімік» – «Будівельник» – 83:82 (20:25, 19:18, 23:25, 21:14)

«Хімік»: Антипов 21о, 3пд, 1пр, Павлов 7о, 6пд, 3пр, Сидоров 18о, 3пд, 7пр, Аріанс 4о, 2пд, Колтер 12о, 1пд, 3пр; Мальчевський 19о, 7пд, 3пр, Марченко 2о, 2пд, 1пр.

«Будівельник»: Анісімов 16о, 8пд, 2пр, Сандул 4о, 6пд, 1пр, Крутоус 19о, 2пд, 2пр, Отверченко 26о, 2пд, 6пр, Дугат 10о, 4пд, 2пр; Вінтоняк 2о, 3пд, 2пр, Місяць 5о, 1пд, 2пр, Дзюба 2 пд, Зотов 1пд, 7пр.

«БІПА-Одеса» – «Черкаські Мавпи» – 87:109 (24:39, 22:31,17:23, 24:16)

«БІПА-Одеса»: Ноффлет - 22оч; Прокопенко - 15оч.

«Черкаські Мавпи»: Кольченко - 34оч, 3рп; Девіс - 20оч, 7пб.