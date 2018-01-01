Суперліга. «Будівельник» переграв «Миколаїв», «Черкаські Мавпи» перемогли «Запоріжжя»

«Будівельник» свій наступний матч у регулярному чемпіонаті гратиме вдома проти «Запоріжжя» 17 лютого, а корабели 1 березня повернуться додому, щоб зіграти проти «Хіміка».
Черкаси свою наступну гру проведуть 2 березня у Дніпрі, а Запоріжжя 17 лютого зіграють в Києві проти Будівельника.
Суперліга України
Регулярний чемпіонат
«Будівельник» - «Миколаїв» 85:74 (19:26, 18:16, 25:17, 23:15)
«Будівельник»: Дугат (23 + 6 підбирань), Крутоус (18), Анісімов (17)
«Миколаїв»: Носков (27 + 5 підбирань), Онуфрієв (15), Кушніров (9)
«Черкаські Мавпи» - «Запоріжжя» 104:86 (26:17, 33:18, 25:25, 20:26)
«Черкаські Мавпи»: Кобець (19), Конате (16), Кольченко (15)
«Запоріжжя»: Кондраков (20 + 6 передач), Теряник (16), Анісімов (12 + 10 підбирань),