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    Суперліга. «Будівельник» переграв «Миколаїв», «Черкаські Мавпи» перемогли «Запоріжжя»

    15 лютого відбулися матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу
    У четвер, 15 лютого, відбулося два матчі регулярного чемпіонату української Суперліги з баскетболу. Так, «Будівельник»  на домашньому паркеті переграв «Миколаїв» , а «Черкаські Мавпи»  впевнено перемогли «Запоріжжя» . «Будівельник»  свій наступний матч у
    • Вчора, 21:39
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    Фото з матчу Будівельник - Миколаїв / ФБУ
    Фото з матчу Будівельник - Миколаїв / ФБУ

    15 лютого відбулися матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу

    У четвер, 15 лютого, відбулося два матчі регулярного чемпіонату української Суперліги з баскетболу.

    Так, «Будівельник»  на домашньому паркеті переграв «Миколаїв» , а «Черкаські Мавпи»  впевнено перемогли «Запоріжжя» .

    «Будівельник»  свій наступний матч у регулярному чемпіонаті гратиме вдома проти «Запоріжжя» 17 лютого, а корабели 1 березня повернуться додому, щоб зіграти проти «Хіміка».

    Черкаси свою наступну гру проведуть 2 березня у Дніпрі, а Запоріжжя 17 лютого зіграють в Києві проти Будівельника. 

    Суперліга України

    Регулярний чемпіонат

    «Будівельник» - «Миколаїв» 85:74 (19:26, 18:16, 25:17, 23:15)

    «Будівельник»: Дугат (23 + 6 підбирань), Крутоус (18), Анісімов (17)

    «Миколаїв»: Носков (27 + 5 підбирань), Онуфрієв (15), Кушніров (9)

    «Черкаські Мавпи» - «Запоріжжя» 104:86 (26:17, 33:18, 25:25, 20:26)

    «Черкаські Мавпи»: Кобець (19), Конате (16), Кольченко (15)

    «Запоріжжя»: Кондраков (20 + 6 передач), Теряник (16), Анісімов (12 + 10 підбирань), 

    чемпіонат України баскетбол
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