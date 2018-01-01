Суперліга. «Черкаські Мавпи» впевнено перемогли «Миколаїв»
- Сьогодні, 10:55
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Команда Максима Міхельсона продовжили переможну серію
«Черкаські Мавпи» впевнено перемогли вдома «Миколаїв», здобувши 15-ту перемогу в Суперлізі.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
За цим показником команда Максима Міхельсона зрівнялася з чинним чемпіоном «Будівельником», якого переграла в попередньому поєдинку.
Найвагоміший внесок у перемогу зробив Кольченко.
Чотирма влучними триочковими з п’яти він розстріляв бажання гостей до спротиву.
У наступному поєдинку «Мавпи» за два дні знову вдома зіграють проти «Запоріжжя».
«Миколаїв» того ж 15 лютого гратиме в Києві проти «Будівельника».
Суперліга України з баскетболу
Регулярний чемпіонат
«Черкаські Мавпи» – «Миколаїв» 96:76 (35:11, 23:24, 23:18, 15:23)
«Черкаські Мавпи»: Кольченко (16), Конате (12 + 5 підбирань), Девіс (11)
«Миколаїв»: Кушніров (15 + 7 підбирань), Онуфрієв (13), Тонченко (12)