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    Суперліга. «Черкаські Мавпи» впевнено перемогли «Миколаїв»

    Команда Максима Міхельсона продовжили переможну серію
    «Черкаські Мавпи» впевнено перемогли вдома «Миколаїв», здобувши 15-ту перемогу в Суперлізі. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. За цим показником команда Максима Міхельсона зрівнялася з чинним чемпіоном «Будівельником», якого переграла в попередньому поєдинку. Найвагоміший внесок у
    • Сьогодні, 10:55
    • Розсилка
    Фото: ФБУ
    Фото: ФБУ

    Команда Максима Міхельсона продовжили переможну серію

    «Черкаські Мавпи» впевнено перемогли вдома «Миколаїв», здобувши 15-ту перемогу в Суперлізі.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    За цим показником команда Максима Міхельсона зрівнялася з чинним чемпіоном «Будівельником», якого переграла в попередньому поєдинку.

    Найвагоміший внесок у перемогу зробив Кольченко.

    Чотирма влучними триочковими з п’яти він розстріляв бажання гостей до спротиву.

    У наступному поєдинку «Мавпи» за два дні знову вдома зіграють проти «Запоріжжя».

    «Миколаїв» того ж 15 лютого гратиме в Києві проти «Будівельника». 

    Суперліга України з баскетболу

    Регулярний чемпіонат

    «Черкаські Мавпи» – «Миколаїв» 96:76 (35:11, 23:24, 23:18, 15:23)

    «Черкаські Мавпи»: Кольченко (16), Конате (12 + 5 підбирань), Девіс (11)

    «Миколаїв»: Кушніров (15 + 7 підбирань), Онуфрієв (13), Тонченко (12)

    чемпіонат України баскетбол
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