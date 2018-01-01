Суперліга. «Черкаські Мавпи» впевнено перемогли «Миколаїв»

Команда Максима Міхельсона продовжили переможну серію

«Черкаські Мавпи» впевнено перемогли вдома «Миколаїв», здобувши 15-ту перемогу в Суперлізі. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. За цим показником команда Максима Міхельсона зрівнялася з чинним чемпіоном «Будівельником», якого переграла в попередньому поєдинку. Найвагоміший внесок у