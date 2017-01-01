Суперліга. «Дніпро» на виїзді переграв «Політехнік»

Заключна чверть в цьому матчі виявилася вирішальною

У четвер, 21 грудня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу. Так, «Дніпро» на виїзді у непростому матчі здобув перемогу над «Політехніком», повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Перша половина була рівною - жодній з команд не вдалося отримати двозначну перевагу до великої



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Дніпро таки дотиснув Політехнік. Фото: прес-служба ФБУ

Заключна чверть в цьому матчі виявилася вирішальною

У четвер, 21 грудня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу.

Так, «Дніпро» на виїзді у непростому матчі здобув перемогу над «Політехніком», повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Перша половина була рівною - жодній з команд не вдалося отримати двозначну перевагу до великої перерви. У першій чверті господарі не дозволили «Дніпру» піти у відрив завдяки триочковим - двічі з-за дуги влучив Козлов і по одному разу Рочняк і Вуйович.

Гості обійшлися без дальніх кидків і виграли стартову десятихвилинку завдяки кращому відсотку реалізації з середньої дистанції. За другу чверть команди на двох набрали 22 бали - по 11 кожна. Суперники знизили свої кидкові показники і стали більше помилятися. Як підсумок, команда Дениса Журавльова отримала одне очко переваги перед великою перервою.

Третю чверть команди провели більш результативно, проте гра як і раніше була рівною. «Політехнік» лідирував по ходу більшої частини десятихвилинки, однак рідкісне дальнє влучання у виконанні «Дніпра» - сміливим «трюльником» з ведення в швидкому відриві відзначився Шундель - дозволило гостям зберегти все те ж одне очко переваги перед вирішальним відрізком гри.

Саме заключна чверть в цьому матчі виявилася вирішальною. «Дніпро» дуже вчасно додав у захисті і реалізував свої спроби в атаці, завдяки чому оформив вирішальний ривок 16:3.

Харків'ян на кінцівку матчу, схоже, не вистачило: команда Тимура Арабаджи набрала лише 11 очок за останні 10 хвилин, пропустивши при цьому 20 балів. Маючи солідну перевагу на щитах, господарі скористатися цим не зуміли, зазнавши в результаті домашньої поразкі з рахунком 59:69.

Суперліга України з баскетболу

Регулярний чемпіонат

«Політехнік» - «Дніпро» 59:69 (20:21, 11:11 17:17, 11:20)

«Політехнік»: Козлов (17 + 6 підбирань), Рочняк (13), Вуйович (10 + 12 підбирань)

«Дніпро»: Тимофеєнко (16 + 7 підбирань), Ревзін (12 + 5 підбирань), Штундель (11 + 5 підбирань)