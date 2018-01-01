Суперліга. «Дніпро» переміг «Хімік», «Політехнік» сенсаційно здолав «БІПу»

У неділю, 14 січня, відбулося два матчі чоловічої Суперліги з баскетболу

«Дніпро» – «Хімік» З самого старту матчу обидві команди ринулися в атаку: вже за стартову хвилину команди обмінялися ефектними влучаннями, коли з периметру відмітилися за власні команди Еріенс та Мішула. Після цього деякий час була рівна гра, проте після трьохи від Колтера «Хімік» таки зумів



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Суперліга з баскетболу. Фото: ФБУ

У неділю, 14 січня, відбулося два матчі чоловічої Суперліги з баскетболу

«Дніпро» – «Хімік»

З самого старту матчу обидві команди ринулися в атаку: вже за стартову хвилину команди обмінялися ефектними влучаннями, коли з периметру відмітилися за власні команди Еріенс та Мішула. Після цього деякий час була рівна гра, проте після трьохи від Колтера «Хімік» таки зумів нав’язати гостям свій баскетбол та доволі неочікувано піти у відрив.

В кінцівці чверті здавалося, що «Дніпро» повернув контроль над матчем до своїх рук, коли Володимир Шевченко реалізував середні два та вивів свою команду вперед, проте іншої думки Еріенс Остін, який провів божевільну першу десятихвилинку, за яку реалізував 4 дальні кидки з 80% точності. Завершилася ж чверть за рахунку 20:23 на користь гостей.

В наступній десятихвилинці гості знову зробили міні-ривок на пішли у відрив, проте дніпряни занадто далеко свого суперника все ж не відпустили. Ба більше, в кінцівці другої чверті команда Дениса Журавльова зусиллями свого лідера Олександра Мішули зуміла наблизитися практично впритул: 49:50 після першої половини гри.

В другій половині матчу «Дніпро» все ж перехопив ініціативу у гостей: все той же Мішула знову взявся методично заробляти бали з різних позицій і вже за дві хвилини «Дніпро» був попереду.

Ближче до середини третьої чверті господарі паркету зуміли розвинути власну перевагу до максимальних на той час 8 балів, проте в кінцівці гості все ж зуміли дещо скоротити відставання – 69:66.

На останню чверть команди вийшли максимально зарядженими на результат, проте більше сил на розв’язку залишилося у Мішули та компанії: Дмитро Глебов та Володимир Шевченко практично нокаутували южненців ще в дебюті десятихвилинки.

Після цього у «Хіміка» були спроби дістати суперника, проте всі вони були невдалими. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

92:78 – одинадцята у ряд перемога Хіміка в регулярному чемпіонаті.

«Політехнік» – «БІПА»

«Політехнік» давно готувався до того, щоб приголомшити одну із команд, які суттєво випереджають їх у турнірній таблиці, а разом з тим і усіх шанувальників баскетболу.

Сенсація прогриміла у матчі із «БІПою». Власне, у порівнянні із грою проти «Хіміка» харків’яни суттєво додали у впевненості у власних силах і перестали покладатися виключно на хороший відсоток влучань дальніх кидків.

«Політехніки» так же легко і невимушено заволоділи ініціативою, як і у попередній грі і так же легко втримували перевагу протягом двох з половиною чвертей.

Місцеві вболівальники з нетерпінням чекали ключової третьої чверті. Одесити агресії у захисті, у них кураж спіймав Бєліков і дуже швидко відіграли половину від 14-очкового відставання.

Цього разу, господарі не стали бомбардувати кошик суперника здалеку, відзначимо, що і відсоток влучань у них був значно скромніший ніж по ходу гри із южненцями. У першу чергу вони відповіли таким же колючим захистом, а уже згодом своєчасна «трьоха» від Тарасенка дала господарям знову перевагу у 10 очок. До кінця чверті у фарбі з’ясовували стосунки Вуйович і Тихонов, за великим рахунком усі лишилися при своїх і на перерву одесити вирушили із 11 очковим відставання.

Останній штурм одеситів розпочав Бєліков, але спільними зусиллями харків’яни його стримали і не підпускали суперника на небезпечну дистанцію аж до вирішальних хвилин і тут слід вддати належна Барнсу, який у потрібний час брав гру на себе і в той же час дозволяв проявити себе партнерам.

За 80 секунд до кінця матчу відставання до 6 очок скоротив Ігор Кривцов, чий досівд і непоступливість були корисними одеситам, але уже за кілька секунд він отримав п’ятий фол і залишив майданчик.

Політехніки відчували що двічі поспіль розчарувати свою публіку не можуть і останню хвилину зігради так як і слід спокійно і холоднокровно і навіть забили необхідні штрафні, тож цілком заслужено потішили харківських вболівальників перемогою.

Суперліга з баскетболу

Регулярний чемпіонат

«Дніпро» – «Хімік» – 92:78 (20:23, 29:27, 20:16, 23:12)

«Політехнік» – «БІПА» - 86:81 (23:20, 26:19, 18:17, 19:25)