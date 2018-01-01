Суперліга. «Дніпро» переміг «Запоріжжя», «Політехнік» здолав «Миколаїв»

У суботу, 3 лютого, відбулися 2 матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу

«Запоріжжя» – «Дніпро» «Дніпро» швидко заволодів перевагою у дебюті гри. Команда Дениса Журавльова демонструвала показову командну гру в напади: у гостей відмінно рухався м'яч, завдяки чому дніпряни регулярно отримували можливості для вільних кидків. Додамо до цього перевагу гостей на щитах і отримуємо



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«Запоріжжя» – «Дніпро». Фото: ФБУ

У суботу, 3 лютого, відбулися 2 матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу

«Запоріжжя» – «Дніпро»

«Дніпро» швидко заволодів перевагою у дебюті гри. Команда Дениса Журавльова демонструвала показову командну гру в напади: у гостей відмінно рухався м'яч, завдяки чому дніпряни регулярно отримували можливості для вільних кидків.

Додамо до цього перевагу гостей на щитах і отримуємо впевнену 12-очкову перевагу «Дніпра» за підсумками 20 хвилин гри. Цікаво, що усі 10 гравців гостей, які були заявлені на матч, відзначились набраними очками ще у першій половині матчу.

У «Запоріжжя» можна виділити Щепкіна, який традиційно вів за собою команду, набравши ще до великої перерви 12 очок. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Усю другу половину господарі присвятили надії відіграти відставання, яке утворилося ще в першій частині гри. Максимум, на що вистачило запорожців, так це скоротити відрив до 7 очок у третій чверті, проте «Дніпро» швидко припинив подальші спроби господарів.

У заключній десятихвилинці «Дніпро» не тільки повернув собі двозначний гандикап, а й у підсумку розгромив запорожців, знищивши суперника кидками з-за дуги.

«Миколаїв» – «Політехнік»

У першій половині матчу команди кілька разів змінювали одна одну в ролі лідера. Під завісу стартової десятихвилинки гості, у яких гру вели представники стартової п'ятірки, зуміли заволодіти ініціативою.

Програвши щит в першій чверті, харків'яни налагодили гру в трисекундній у другій десятихвилинці, а також додали в захисті. Підопічні Арабаджи лідирували по ходу більшої частини першої половини, однак пропустили ривок від господарів у кінцівці другої чверті.

Тріо Кушніров-Попов-Шостуха допомогло «корабелам» відіграти відставання і навіть повернуло своїй команді символічне 1 очко переваги перед великою перервою.

Ключовим відрізком третьої чверті стала її кінцівка. «Миколаїв» лідирував по ходу більшої частини десятихвилинки і навіть зумів наростити перевагу до солідних по такій грі 7 балів, однак пропустив ривок гостей 13:0, яким Політехнік перевернув усе з ніг на голову. Харків'яни зіграли агресивніше, завдяки чому 6 разів ставали на лінію штрафного за другу половину десятихвилинки.

«Корабели» швидко вирівняли становище у дебюті заключної чверті, однак вирішальні хвилини більш вдало провели гості, які зуміли скористатися помилками суперника та реалізувати свої кидки. Носков та Кушніров зробили пробіжки у двох атаках поспіль, після яких корабели не зуміли відзахищатись проти пік-н-ролів суперника, а влучний триочковий Козлова вивів гостей вперед на 5 очок за 2 хвилини до фінальної сирени.

Попов завдяки результативному індивідуальному проходу зумів скоротити відставання до 3 балів, однак на більше господарей не вистачило. Гості втримали переможний рахунок, а влучні штрафні Йовановича встановили остаточний рахунок у цьому матчі – «Політехнік» вперше в сезоні переміг «Миколаїв», оформивши другу виїзну перемогу за тиждень.

Суперліга з баскетболу

Регулярний чемпіонат

«Запоріжжя-ZOG» – «Дніпро» - 64:90 (12:20, 18:22, 22:20, 12:28)

«Запоріжжя»: Кожем'якін 14 - 7 втрат, Кондраков 3 + 4 підбирання + 4 передачі, Щепкін 17 + 4 підбирання, Нікітін, Ясиненко 6 - старт; Буц, Анісімов 21 + 8 підбирань 0 4 втрати, Теряник 3

«Дніпро»: Мішула 15 + 6 передач, Вільховецький 7 + 4 підбирання - 4 втрати +3 перехоплення, Ревзін 9 + 5 передач, Глєбов 15 + 7 передач, Тимофеєнко 8 + 8 підборів - старт; Шундель 10 + 4 підбирання, Закурдаев 6, Шевченко 9 + 7 підбирань, Мироненко 7, Сизов 4

«Миколаїв» – «Авантаж-Політехнік» - 83:89 (20:24, 20:15, 16:25 27:25)

«Миколаїв»: Тонченко 4, Мусієнко, Носков 13 + 5 передач - 5 втрат, Онуфрієв 11 + 7 підбирань, Кушніров 15 + 5 підбирань - старт; Іванов 6, Шостуха 17, Давидюк 2, Хохонік, Попов 15 + 5 підбирань + 5 передач

«Політехнік»: Йованович 22, Козлов 11 + 6 передач, Барнс 17 + 6 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення, Рочняк 14 + 7 підбирань, Вуйович 21 + 10 підбирань - старт; Рудаков 2, Тарасенко 2