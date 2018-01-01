Суперліга. «Дніпро» продовжив переможну серію в Одесі

«Дніпро» здобув п’яту поспіль та загалом 21-шу перемогу в регулярному чемпіонаті Суперліги

«Дніпро» в матчі регулярного чемпіонату Суперліги в Одесі обіграв місцеву БІПу. Візит одноосібного лідера регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч нічого приємного одеситам не обіцяв. І вже стартові атаки зустрічі це підтвердили. Одесити втратили м’яч і Глєбов відкрив рахунок. Згодом Мішула невдало спробував забити з-за дуги.



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БІПА – «Дніпро». Фото: ФБУ

«Дніпро» здобув п’яту поспіль та загалом 21-шу перемогу в регулярному чемпіонаті Суперліги

«Дніпро» в матчі регулярного чемпіонату Суперліги в Одесі обіграв місцеву БІПу.

Візит одноосібного лідера регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч нічого приємного одеситам не обіцяв. І вже стартові атаки зустрічі це підтвердили. Одесити втратили м’яч і Глєбов відкрив рахунок.

Згодом Мішула невдало спробував забити з-за дуги. Та після результативної атаки Тимофеєнка він таки виправився. А наступний триочковий Ревзіна зафіксував стартовий ривок гостей – 10:0. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Втім такий початок не знітив одеситів. Вони змогли оговтатися та до середини стартової чверті майже вирівняли становище. Хоча й не надовго. Фавориту сезону не знадобилося надто багато зусиль, аби знову піти вперед.

З початком другої чверті господарі спробували додати обертів. На певний час гра вирівнялася. А після двох поспіль триочкових Ноффлета та Воєводи вирівнявся і рахунок.

Та успіх одеситів був тимчасовим. Гості додали щільності в захисті й господарям стало надто важко його долати. Натомість Тимофеєнко раз по раз проривався під кільце суперника.

Відтак на перерву гості мали 13 очок переваги. «Дніпро» практично за всіма показниками випередив одеситів, а лише Тимофеєнко набрав до перерви 19 очок та 8 підбирань.

Зламати хід поєдинку по перерві господарям не вдалося. Натомість на заключну 10-хвилинку різниця в рахунку вже сягнула 16 очок. Гості дещо заспокоїлися, чим спробували скористатися одесити. Поступово вони скоротили різницю до дев’яти очок за дві з половиною хвилини до кінця ігрового часу. Та більшої розкоші лідери «Дніпра» одеситам не дозволили.

Відтак «Дніпро» здобув п’яту поспіль та загалом 21-шу перемогу в регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч.

Суперліга з баскетболу

Регулярний чемпіонат

БІПА – «Дніпро» – 68:75 (20:25, 10:18, 17:20, 21:12)

БІПА: Артамонов 11+3пд,3пр, Кривцов 14+8пд, Тищенко 2+2пд,1пр, Прокопенко 1пд, Танкслі 17+9пд,2пр; Луценко 2+1пд,2пр, Воєвода 3, Ноффлет 12+6пд,3пр, Лаурис 7+5пд, Балабан 3пд.

«Дніпро»: Вільховецький 1+6пд,9пр, Ревзін 8+2пд, Тимофеєнко 26+11пд, Глєбов 12+5пд+4пр, Мішула 6+1пд,5пр; Шундель 3+2пд,4пр, Закурдаєв, Шевченко 14+6пд,1пр, Мироненко, Сизов 5+3пд.