Суперліга. «Дніпро» та «Будівельник» здобули розгромні перемоги

1 грудня відбулося два матчі регулярного чемпіонату

У п'ятницю, 2-го грудня, відбулося два матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу. Так, «Дніпро» був сильнішим за «Черкаських Мавп», «Будівельник» вдома переграв «Політехнік». Суперліга України з баскетболу Регулярний чемпіонат «Дніпро» – «Черкаські