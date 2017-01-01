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    Суперліга. «Дніпро» та «Будівельник» здобули розгромні перемоги

    1 грудня відбулося два матчі регулярного чемпіонату
    У п'ятницю, 2-го грудня, відбулося два матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу. Так, «Дніпро» був сильнішим за «Черкаських Мавп», «Будівельник» вдома переграв «Політехнік». Суперліга України з баскетболу Регулярний чемпіонат «Дніпро» – «Черкаські
    • Сьогодні, 21:37
    • Розсилка
    Фото: прес-служба ФБУ
    Фото: прес-служба ФБУ

    1 грудня відбулося два матчі регулярного чемпіонату

    У п'ятницю, 2-го грудня, відбулося два матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу.

    Так, «Дніпро» був сильнішим за «Черкаських Мавп», «Будівельник» вдома переграв «Політехнік».

    Суперліга України з баскетболу

    Регулярний чемпіонат

    «Дніпро» – «Черкаські Мавпи» 93:60 (19:9, 31:6, 24:27, 19:18)

    «Дніпро»: Мішула (25 + 6 підбирань), Тимофеєнко (17 + 8 підбирань), Вільховецький (12 + 2 підбирання)

    «Черкаські Мавпи»: Девіс (13 + 14 підбирань), Колченко (10), Конєв (8 + 10 підбирань)

    «Політехнік» - «Будівельник» 81:96 (14:26, 16:25, 24:19, 27:26)

    «Політехнік»: Барнс (25), Рочняк (14 + 7 підбирань), Тарасенко (10)

    «Будівельник»: Отверченко (21), Дугат (17), Анісімов (15)

    чемпіонат України баскетбол
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