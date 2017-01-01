Суперліга. «Дніпро» та «Будівельник» здобули розгромні перемоги
- Сьогодні, 21:37
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Фото: прес-служба ФБУ
1 грудня відбулося два матчі регулярного чемпіонату
У п'ятницю, 2-го грудня, відбулося два матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу.
Так, «Дніпро» був сильнішим за «Черкаських Мавп», «Будівельник» вдома переграв «Політехнік».
Суперліга України з баскетболу
Регулярний чемпіонат
«Дніпро» – «Черкаські Мавпи» 93:60 (19:9, 31:6, 24:27, 19:18)
«Дніпро»: Мішула (25 + 6 підбирань), Тимофеєнко (17 + 8 підбирань), Вільховецький (12 + 2 підбирання)
«Черкаські Мавпи»: Девіс (13 + 14 підбирань), Колченко (10), Конєв (8 + 10 підбирань)
«Політехнік» - «Будівельник» 81:96 (14:26, 16:25, 24:19, 27:26)
«Політехнік»: Барнс (25), Рочняк (14 + 7 підбирань), Тарасенко (10)
«Будівельник»: Отверченко (21), Дугат (17), Анісімов (15)