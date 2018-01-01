Суперліга. «Хімік» вдома впевнено переміг «Миколаїв»
- Сьогодні, 21:31
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Фото: ФБУ
Матч завершився переконливою перемогою господарів паркету
У четвер, 25 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу.
Так, «Хімік» здобув впевнену перемогу над «Миколаєвом».
2 лютого «Хімік» прийме «Черкаські Мавпи», а «Миколаїв» днем раніше зіграє вдома з «Дніпром».
Суперліга України
Регулярний чемпіонат
«Хімік» – «Миколаїв» 92:75 (22:21, 25:20, 20:17, 25:17)
«Хімік»: Павлов» (23), Остін (16), Петров (13 + 8 підбирань)
«Миколаїв»: Попов (14), Давидюк (14), Іванов (12)