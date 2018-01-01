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    Суперліга. «Хімік» вдома впевнено переміг «Миколаїв»

    Матч завершився переконливою перемогою господарів паркету
    У четвер, 25 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу. Так, «Хімік» здобув впевнену перемогу над «Миколаєвом». 2 лютого «Хімік» прийме «Черкаські Мавпи», а «Миколаїв» днем раніше зіграє вдома з «Дніпром». Суперліга України Регулярний
    • Сьогодні, 21:31
    • Розсилка
    Фото: ФБУ
    Фото: ФБУ

    Матч завершився переконливою перемогою господарів паркету

    У четвер, 25 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу.

    Так, «Хімік» здобув впевнену перемогу над «Миколаєвом».

    2 лютого «Хімік» прийме «Черкаські Мавпи», а «Миколаїв» днем раніше зіграє вдома з «Дніпром».

    Суперліга України

    Регулярний чемпіонат

    «Хімік» – «Миколаїв» 92:75 (22:21, 25:20, 20:17, 25:17)

    «Хімік»: Павлов» (23), Остін (16), Петров (13 + 8 підбирань)

    «Миколаїв»: Попов (14), Давидюк (14), Іванов (12)

    чемпіонат України баскетбол
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