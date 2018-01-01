Суперліга. «Хімік» впевнено обіграв БІПУ, «Дніпро» здобув найрезультативнішу перемогу

У неділю, 11 лютого, відбулося 2 матчі в рамках чемпіонату Суперліги з баскетболу

«Хімік» - «БІПА» Початок гри видався доволі рівним: спочатку лідер одеситів Ефіанаї Танкслі відкрив рахунок в зустрічі влучним кидком з середньої дистанції, а вже за декілька миттєвостей тією ж монетою відповів і один з лідерів южненців – Деррік Колтер, який також реалізував двоочковий кидок після проходу. Рівну гру



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«Хімік» - «БІПА». Фото: ФБУ

У неділю, 11 лютого, відбулося 2 матчі в рамках чемпіонату Суперліги з баскетболу

«Хімік» - «БІПА»

Початок гри видався доволі рівним: спочатку лідер одеситів Ефіанаї Танкслі відкрив рахунок в зустрічі влучним кидком з середньої дистанції, а вже за декілька миттєвостей тією ж монетою відповів і один з лідерів южненців – Деррік Колтер, який також реалізував двоочковий кидок після проходу.

Рівну гру команди продовжували демонструвати практично до середини періоду. Після цього почала даватися в знаки перевага підопічних Валерія Степановського під щитами.Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Гравці з Южного раз по раз влучно атакували кільце суперника та зуміли відірватися від суперника на 10 балів за підсумками першої чверті.

На старті другої десятихвилинки господарі закинули ще декілька легких балів та збільшили різницю в рахунку, проте після цього лідери Одеси ледь не переломили хід гри: скорочувати відставання почали Тіщенко та Ноффлет, а на допомогу останнім прийшов учасник цьогорічного Матчу зірок - Ефіанаї Танкслі, що за рахунок індивідуальної майстерності реалізував дві атаки поспіль та скоротив різницю в рахунку лише до трьох балів.

Проте, цих зусиль виявилося замало і «Хімік» в кінцівці знову заволодів перевагою. 49:35 для господарів після першої половини гри.

В третій чверті команди вирішили влаштувати шоу триочкових кидків, старт якому дав Максим Луценко з БІПИ. Тож обидві команди грали результативно, проте відстань одеситам скоротити не вдалося.

В заключній чверті команди почали грати у відверто відкритий баскетбол, дозволяючи один одному як бити згори так і влучати відкриті дальні. Найефектнішим ж відрізком у грі стала сьома хвилина четвертої чверті, коли Петров та Танкслі обмінялися надзвичайно ефектними слем-данками.

Завершився матч за рахунку 96:78 на користь господарів паркету.

«Дніпро» – «Авантаж-Політехнік»

Три поспіль перемоги на виїзді надавали вболівальникам гостей сподівання на боротьбу проти лідера чемпіонату. Та сподівань вистачило лише на кілька стартових хвилин.

Першим влучанням гостей став триочковий Йовановича у відповідь на результативну атаку Тимофеєнка. Останній сходу данком повернув лідерство господарям. Гості зусиллями того ж Йовановича спробували стримати «Дніпро». На мить рахунок навіть вирівнявся та це був останній позитив для гостей у першій половині.

Господарі значно переважали гостей за всіма компонентами гри. Різниця невпинно зростала. Після першої половини у Дніпра було +16, а до перерви уже +31.

Перевага за точними кидками – 21:10, зокрема за трьохочковими – 9:5. Підбирання – 32:19.

Незважаючи на беззаперечну перевагу господарі не збиралися зупинятися. Певний час після поновлення боротьби гравці «Дніпра» дозволили супернику стримувати різницю, та ще до кінця третьої 10-хвилинки знову стрімко пішли в відрив.

У заключній чверті господарі дещо зменшили темп гри, та за 4 хвилини до кінця ігрового часу вони вже перейшли за 100 набраних очок.

У підсумку ювілейна 20-та перемога «Дніпра» – найрезультативніша в сезоні.

Суперліга з баскетболу

Регулярний чемпіонат

«Хімік» – «БІПА» - 96:78 (22:12, 27:23, 23:19, 24:24 )

«Хімік»: Колтер – 23оч, 7рп; Павлов – 15оч, 5пб.

«БІПА»: Танкслі – 17оч, 3пб; Ноффлет – 15оч, 4рп.

«Дніпро» – «Авантаж-Політехнік» – 108:64 (32:16, 30:15, 31:19, 15:14)