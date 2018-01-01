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    Суперліга. «Хімік» врятувався у матчі з «Політехніком», «Дніпро» переграв БІПУ

    12 січня відбулися матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу
    У п'ятницю, 12 січня, відбулося два матчі регулярного чемпіонату української Суперліги з баскетболу. Так, «Хімік» на виїзді обіграв «Політехнік», а «Дніпро» був сильнішій за одеську БІПУ. Суперліга України з баскетболу Регулярний чемпіонат «Політехнік» - «Хімік» 81:87 (32:23,
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    Фото з матчу Дніпро - БІПА. Фото: ФБУ
    Фото з матчу Дніпро - БІПА. Фото: ФБУ

    12 січня відбулися матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу

    У п'ятницю, 12 січня, відбулося два матчі регулярного чемпіонату української Суперліги з баскетболу.

    Так, «Хімік» на виїзді обіграв «Політехнік», а «Дніпро» був сильнішій за одеську БІПУ.

    Суперліга України з баскетболу

    Регулярний чемпіонат

    «Політехнік» - «Хімік» 81:87 (32:23, 22:20, 12:18, 15:26)

    «Політехнік»: Барнс (27 + 5 підбирань), Вуйович (17 + 11 підбирань), Рочняк (10 + 3 підбирання)

    «Хімік»: Колтер (24 + 4 передачі), Петров (26 + 12 підбирань), Мальчевський (12)

    «Дніпро» - БІПА-Одеса - 93:69 (24:21, 25:21, 25:14, 19:13)

    «Дніпро»: Глєбов (29 + 7 підбирань), Мішула (18 + 8 підбирань)

    БІПА-Одеса: Беліков (16 + 5 підбирань), Тищенко (10)

    чемпіонат України баскетбол
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