Суперліга. «Хімік» врятувався у матчі з «Політехніком», «Дніпро» переграв БІПУ
- Вчора, 21:54
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Фото з матчу Дніпро - БІПА. Фото: ФБУ
12 січня відбулися матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу
У п'ятницю, 12 січня, відбулося два матчі регулярного чемпіонату української Суперліги з баскетболу.
Так, «Хімік» на виїзді обіграв «Політехнік», а «Дніпро» був сильнішій за одеську БІПУ.
Суперліга України з баскетболу
Регулярний чемпіонат
«Політехнік» - «Хімік» 81:87 (32:23, 22:20, 12:18, 15:26)
«Політехнік»: Барнс (27 + 5 підбирань), Вуйович (17 + 11 підбирань), Рочняк (10 + 3 підбирання)
«Хімік»: Колтер (24 + 4 передачі), Петров (26 + 12 підбирань), Мальчевський (12)
«Дніпро» - БІПА-Одеса - 93:69 (24:21, 25:21, 25:14, 19:13)
«Дніпро»: Глєбов (29 + 7 підбирань), Мішула (18 + 8 підбирань)
БІПА-Одеса: Беліков (16 + 5 підбирань), Тищенко (10)