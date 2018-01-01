Суперліга. «Хімік» врятувався у матчі з «Політехніком», «Дніпро» переграв БІПУ

12 січня відбулися матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу

У п'ятницю, 12 січня, відбулося два матчі регулярного чемпіонату української Суперліги з баскетболу. Так, «Хімік» на виїзді обіграв «Політехнік», а «Дніпро» був сильнішій за одеську БІПУ. Суперліга України з баскетболу Регулярний чемпіонат «Політехнік» - «Хімік» 81:87 (32:23,