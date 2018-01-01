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    Суперліга. «Запоріжжя» вчетверте переміг в сезоні

    «Миколаїв» зазнав шостої поразки поспіль
    У суботу, 10 лютого, відбувся поєдинок між «Запоріжжям» і «Миколаєвом» в рамках баскетбольної Суперліги серед чоловіків. Запоріжці виграли старт матчу завдяки впевненій грі свого центрового Валерія Анісімова, який за першу чверть відзначився 8 очками. Господарі демонстрували далеко не ідеальний баскетбол, але миколаївці,
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    &laquo;Запоріжжя&raquo; - &laquo;Миколаїв&raquo;. Фото: ФБУ
    «Запоріжжя» - «Миколаїв». Фото: ФБУ

    «Миколаїв» зазнав шостої поразки поспіль

    У суботу, 10 лютого, відбувся поєдинок між «Запоріжжям» і «Миколаєвом» в рамках баскетбольної Суперліги серед чоловіків.

    Запоріжці виграли старт матчу завдяки впевненій грі свого центрового Валерія Анісімова, який за першу чверть відзначився 8 очками. Господарі демонстрували далеко не ідеальний баскетбол, але миколаївці, реалізувавши 25% кидків з гри, набрали 11 очок за чверть та допустили 7 втрат.


    Обидва тренери задіяли широку ротацію, загравши ще за першу половину по 10 гравців.

    Господарям вдалося зберегти відрив перед великою перервою завдяки Щепкіну, який додав у нападі, набравши 11 балів за другу чверть. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

    У третій десятихвилинці господарям також вдалося зберегти лідерство, яке по ходу чверті ставав двозначим. Миколаївці провели непоганий відрізок у середині чверті, коли вдало у гру зайшов наддосвідчений снайпер гостей Іванов, але прохідний двір у фарбі не дозволив команді Поляха претендувати на повноцінний камбек.

    Гості так і не знайшли резервів для того щоб змінити хід гри. «Миколаїв» програв щит і атакував із жахливим відсотком протягом усього матчу, що стало ключовими чинниками у цьому матчі.

    Запоріжці нейтралізували лідерів суперника і, захопивши лідерство ще у першій половині матчу, зуміли втримати переможний результат. Запоріжці вперше у сезоні перемогли «Миколаїв», оформивши свою четверту перемогу у сезоні. «Миколаїв» зазнав шостої поразки поспіль.

    Супеліга з баскетболу

    Регулярний чемпіонат

    «Запоріжжя-ZOG» - «Миколаїв» - 66:60 (15:11, 20:19, 19:17, 12:13)

    «Запоріжжя-ZOG»: Щепкін 15, Анісімов 13 + 7 підбирань, Овдєєнко 3, Ткачук 2 + 8 передач - старт, Кондраков 9, Ворнік 7 + 6 підбирань, Буц 4

    «Миколаїв»: Кушніров 9 + 7 підбирань - 4 втрати, Онуфрієв 9, Носков 7, Тонченко 0 + 8 передач, Мусієнко 0 - старт, Іванов 12, Давидюк 9 + 5 підбирань, Шостуха 7, Попов 3, Анікієнко 2

    Запоріжжя чемпіонат України баскетбол
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