  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Суперліга. «Будівельник» переграв «Політехнік», «Дніпро» програв «Черкаським Мавпам»

    18 січня відбулося два матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу
    У четвер, 18 січня, відбулося два матчі української Суперліги з баскетболу. Так, «Будівельник» вдома переграв «Політехнік», а «Дніпро» програв «Черкаським Мавпам». Суперліга України з баскетболу Регулярний чемпіонат «Будівельник» – «Політехнік» 87:72 (30:22,
    • Вчора, 21:57
    • Розсилка
    Фото: ФБУ
    Фото: ФБУ

    18 січня відбулося два матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу

    У четвер, 18 січня, відбулося два матчі української Суперліги з баскетболу.

    Так, «Будівельник» вдома переграв «Політехнік», а «Дніпро» програв «Черкаським Мавпам».

    Суперліга України з баскетболу

    Регулярний чемпіонат

    «Будівельник» – «Політехнік» 87:72 (30:22, 22:17, 17:21, 18:12)

    «Будівельник»: Сандул (19 + 14 підбирань), Отверченко (16), Дугат (11)

    «Політехнік»: Йованович (17), Барнс (16), Вуйович (13)

    «Черкаські Мавпи» – Дніпро 91:81 (22:20, 30:25, 20:24, 19:12)

    «Черкаські Мавпи»: Кобець (25), Кольченко (22 + 4 передачі), Конєв (19 + 5 підбирань)

    «Дніпро»: Тимофеєнко (17 + 7 підбирань), Мішула (14 + 4 передачі), Ревзін (13)

    чемпіонат України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ