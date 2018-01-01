Суперліга. «Будівельник» переграв «Політехнік», «Дніпро» програв «Черкаським Мавпам»
- Вчора, 21:57
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Фото: ФБУ
18 січня відбулося два матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу
У четвер, 18 січня, відбулося два матчі української Суперліги з баскетболу.
Так, «Будівельник» вдома переграв «Політехнік», а «Дніпро» програв «Черкаським Мавпам».
Суперліга України з баскетболу
Регулярний чемпіонат
«Будівельник» – «Політехнік» 87:72 (30:22, 22:17, 17:21, 18:12)
«Будівельник»: Сандул (19 + 14 підбирань), Отверченко (16), Дугат (11)
«Політехнік»: Йованович (17), Барнс (16), Вуйович (13)
«Черкаські Мавпи» – Дніпро 91:81 (22:20, 30:25, 20:24, 19:12)
«Черкаські Мавпи»: Кобець (25), Кольченко (22 + 4 передачі), Конєв (19 + 5 підбирань)
«Дніпро»: Тимофеєнко (17 + 7 підбирань), Мішула (14 + 4 передачі), Ревзін (13)