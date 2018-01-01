Суркіс: «Динамо» продовжило контракти з усіма, хто цього хотів

«Динамо» все ще готове продовжити контракти з гравцями, які знаходяться у роздумах

Президент «Динамо» Ігор Суркіс розповів про перспективи в команді захисника Євгена Хачеріді, а також форвардів Жуніора Мораеса і Дьємерсі Мбокані. У всіх трьох виконавців контракти з «Динамо» закінчуються наступного літа, і продовжувати їх вони не поспішають. За словами Суркіса, «Динамо» все ще готове



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Дьємерсі Мбокані. Фото: ФК Динамо

«Динамо» все ще готове продовжити контракти з гравцями, які знаходяться у роздумах

Президент «Динамо» Ігор Суркіс розповів про перспективи в команді захисника Євгена Хачеріді, а також форвардів Жуніора Мораеса і Дьємерсі Мбокані.

У всіх трьох виконавців контракти з «Динамо» закінчуються наступного літа, і продовжувати їх вони не поспішають.

За словами Суркіса, «Динамо» все ще готове продовжити контракти, якщо вони таки передумають.

«У нас на даний момент всі, хто хотіли підписати контракти, вже підписали. Хто думає, той думає. У Мбокані, Мораеса, Хачеріді певний вік, можуть ще відіграти сезон-два, але на тривалий період перспективи немає. Але якщо вони захочуть грати в цій команді і будуть конкурувати і показувати рівень і якість, то немає проблем, з усіма продовжимо контракти», - цитує президента киян Dynamo.kiev.ua.

32-річний Мбокані і 30-річний Мораес є основними форвардами «Динамо».

У поточному сезоні на рахунку конголезця 11 голів в 24 матчах, тоді як бразилець провів 10 голів в 22 матчах.

У той же час 30-річний Євген Хачеріді перебуває в системі «Динамо» з 2008 року і є основним центральним захисником.

У цьому сезоні він вже зіграв за команду 26 матчів, забивши один гол.