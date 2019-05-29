Світоліна без боротьби вийшла в третій раунд Roland Garros
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Еліна Світоліна
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Її суперниця Катерина Козлова знялася зі змагань
Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна без боротьби вийшла в третій раунд Roland Garros. Її суперниця та співвітчизниця Катерина Козлова знялася зі змагань.
Козлова починала боротьбу в Парижі одразу після застуди, яка завадила їй виступити в Страсбурі.
У третьому раунді турніру Світоліна зустрінеться з переможцем пари Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – Йоханна Ларссон (Швеція).
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