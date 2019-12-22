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    Світоліна, Халеп та Барті записали вітання для вболівальників (відео)

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    Еліна Світоліна&nbsp; - Світоліна, Халеп та Барті записали вітання для вболівальників (відео)
    Еліна Світоліна 
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    Зіркові тенісистки привітали фанів з прийдешніми святами

    Напередодні Різдва зіркові тенісистки Еліна Світоліна, Сімона Халеп та Ешлі Барті привітали вболівальників з прийдешніми святами.

    Відповідне відео на каналі в YouTube опублікувала WTA.

    Нагадаємо, минулий сезон Світоліна завершила на шостій позиції в світовому рейтинзі. Вона дійшла до півфіналів на Вімблдоні та US Open. Не змогла захистити титул на Підсумковому турнірі року, поступившись у фіналі австралійці Ешлі Барті.

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    теніс Еліна Світоліна Сімона Халеп Ешлі Барті
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