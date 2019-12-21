Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ольга Янчук - тенісистка і красуня Instagram Ольги Янчук

24-річна киянка Ольга Янчук вирізняється не стільки грою, скільки вродою

24-річна киянка Ольга Янчук посідає у поточному рейтингу Всесвітньої тенісної асоціації 673-тє місце. За кар’єру вона виграла 256, програла 192 матчі, а найвищу позицію в класифікації WTA посідала в серпні 2017 року. Тоді вона була 213-ю. Впродовж кар’єри Ольга заробила 141 054 долари призових.

Свого часу тенісом також займалася на два роки старша сестра Єлизавета Янчук.

Ольга вирізняється яскравими формами і запаморочливою вродою. Ще до стосунків з нинішньою дружиною, телеведучою і моделлю Владою Седан з Ольгою Янчук якийсь час зустрічався футболіст «Манчестер Сіті», лідер збірної України Олександр Зінченко.

Зауважимо, що за кар’єру Ольга Янчук виграла 11 титулів Міжнародної тенісної федерації (ITF), які зазвичай є перехідними між юнацьким тенісом і дорослим.