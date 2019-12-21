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    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку

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    Ольга Янчук - тенісистка і красуня - Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Ольга Янчук - тенісистка і красуня
    Instagram Ольги Янчук

    24-річна киянка Ольга Янчук вирізняється не стільки грою, скільки вродою

    24-річна киянка Ольга Янчук посідає у поточному рейтингу Всесвітньої тенісної асоціації 673-тє місце. За кар’єру вона виграла 256, програла 192 матчі, а найвищу позицію в класифікації WTA посідала в серпні 2017 року. Тоді вона була 213-ю. Впродовж кар’єри Ольга заробила 141 054 долари призових.

    Свого часу тенісом також займалася на два роки старша сестра Єлизавета Янчук.

    Ольга вирізняється яскравими формами і запаморочливою вродою. Ще до стосунків з нинішньою дружиною, телеведучою і моделлю Владою Седан з Ольгою Янчук якийсь час зустрічався футболіст «Манчестер Сіті», лідер збірної України Олександр Зінченко.

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    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Спокусливі фото блондинки-тенісистки з пишними формами, яка крутила голову футболістові Зінченку
    Instagram Ольги Янчук

    Зауважимо, що за кар’єру Ольга Янчук виграла 11 титулів Міжнародної тенісної федерації (ITF), які зазвичай є перехідними між юнацьким тенісом і дорослим.  

     Читайте також: «Міс Євро-2016», телеведуча і кохання Зінченка. Спокусливі фото найжаданішої дівчини українського футболу
    теніс Олександр Зінченко Влада Седан Ольга Янчук
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