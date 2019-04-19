Світоліна не зіграє на турнірі в Штутгарті



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Еліна Світоліна Tennis World USA

Провідна українська тенісистка продовжить відновлення після пошкодження

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна не зіграє на турнірі в Штутгарті. Їй потрібно більше часу, аби відновитися після пошкодження коліна.

Проблеми зі здоров’ям Світоліна відчула ще в березні. Тоді ж взяла паузу в виступах. Повернення на корт очікувалося саме в Штутгарті.

Також від участі в змаганнях на німецькому турнірі відмовилися Слоун Стівенс, Даніель Коллінс, Домініка Цибулкова та Марія Шарапова.