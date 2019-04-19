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    Світоліна не зіграє на турнірі в Штутгарті

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    Еліна Світоліна - Світоліна не зіграє на турнірі в Штутгарті
    Еліна Світоліна
    Tennis World USA

    Провідна українська тенісистка продовжить відновлення після пошкодження

    Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна не зіграє на турнірі в Штутгарті. Їй потрібно більше часу, аби відновитися після пошкодження коліна.

    Проблеми зі здоров’ям Світоліна відчула ще в березні. Тоді ж взяла паузу в виступах. Повернення на корт очікувалося саме в Штутгарті.

    Також від участі в змаганнях на німецькому турнірі відмовилися Слоун Стівенс, Даніель Коллінс, Домініка Цибулкова та Марія Шарапова.

     Читайте також: Українські тенісистки Світоліна, Цуренко та Ястремська зберегли позиції в рейтинзі WTA
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