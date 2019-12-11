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    «Лугано» зазнало кадрових втрат перед матчем Ліги Європи проти «Динамо»

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    У Швейцарії суперники зіграли внічию - «Лугано» зазнало кадрових втрат перед матчем Ліги Європи проти «Динамо»
    У Швейцарії суперники зіграли внічию
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    «Лугано» та київське «Динамо» зіграють заключний матч групового етапу Ліги Європи

    Швейцарське «Лугано» зазнало суттєвих кадрових втрат напередодні заключного матчу групового етапу Ліги Європи проти київського «Динамо».

    Не зможуть зіграти в Києві травмовані півзахисники Джонатан Саббатіні та Франсиско Родрігес, а також форвард Александер Герндт, інформує пресслужба швейцарців.

    Також не зіграє через пошкодження півзахисник Мирослав Човило та дискваліфікований нападник Карліньош Жуніор.

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    Поєдинок «Динамо» - «Лугано» відбудеться 12 грудня на НСК «Олімпійський». Початок о 19:55.

    Наразі кияни треті в групі з шістьма очками після п’яти матчів. Попереду «Копенгаген» (9 очок) та «Мальме» (8). Перемога з різницею в два м’ячі гарантує «Динамо» вихід у плей-оф. Також за певних обставин може влаштувати й нічия.

     

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
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