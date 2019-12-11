«Лугано» зазнало кадрових втрат перед матчем Ліги Європи проти «Динамо»



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У Швейцарії суперники зіграли внічию Фейсбук

«Лугано» та київське «Динамо» зіграють заключний матч групового етапу Ліги Європи

Швейцарське «Лугано» зазнало суттєвих кадрових втрат напередодні заключного матчу групового етапу Ліги Європи проти київського «Динамо».

Не зможуть зіграти в Києві травмовані півзахисники Джонатан Саббатіні та Франсиско Родрігес, а також форвард Александер Герндт, інформує пресслужба швейцарців.

Також не зіграє через пошкодження півзахисник Мирослав Човило та дискваліфікований нападник Карліньош Жуніор.

Поєдинок «Динамо» - «Лугано» відбудеться 12 грудня на НСК «Олімпійський». Початок о 19:55.

Наразі кияни треті в групі з шістьма очками після п’яти матчів. Попереду «Копенгаген» (9 очок) та «Мальме» (8). Перемога з різницею в два м’ячі гарантує «Динамо» вихід у плей-оф. Також за певних обставин може влаштувати й нічия.