Світоліна розповіла про причини програшу в Мадриді

Перша ракетка України не вважає, що провела поганий поєдинок

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна оцінила свій виступ у матчі проти іспанки Карли Суарес-Наварро на турнірі в Мадриді. Українка була близька до того, щоб вийти в наступний раунд. Однак після перемоги в першому сеті, Світоліна поступилася на тайбрейку в другому і не зуміла відігратися в третьому. Перша ракетка України не вважає, що



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Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

Перша ракетка України не вважає, що провела поганий поєдинок

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна оцінила свій виступ у матчі проти іспанки Карли Суарес-Наварро на турнірі в Мадриді.

Українка була близька до того, щоб вийти в наступний раунд. Однак після перемоги в першому сеті, Світоліна поступилася на тайбрейку в другому і не зуміла відігратися в третьому.

Перша ракетка України не вважає, що провела поганий поєдинок. Світоліна має намір зробити урок з поразки перед виступом на «Ролан Гаррос».

«Є деякі речі, які мені б хотілося зробити інакше, але у мене не вийшло. Сподіваюся, такі важкі поєдинки мені допоможуть при підготовці до «Ролан Гарросу», - сказала українка в інтерв'ю Metro.co.uk.

«Вважаю, що показала хорошу гру вчора. Не можу сказати, що діяла погано. У першому і навіть в третьому сеті виглядала солідно, і можу лише привітати свою суперницю. Вона діяла неймовірно і брала дуже важливі очки, які в кінцевому підсумку зробили різницю. Є певні речі, які я винесу з цього матчу. Справа не у відсутності впевненості, адже я добре грала і виграла досить багато очок. У таких поєдинках важливо не засмучуватися. Потрібно залишатися позитивним і виправити щось у своїй грі, хоча насправді я не допустила багато помилок», - заявила Світоліна.

У 2018 році 23-річна тенісистка здобула дві перемоги - на турнірах в Австралії і ОАЕ.

Зазначимо, що «Ролан Гаррос» відбудеться з 21 травня по 10 червня.

Джерело: sportarena.com