  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Світоліна розповіла про причини програшу в Мадриді

    Перша ракетка України не вважає, що провела поганий поєдинок
    Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна оцінила свій виступ у матчі проти іспанки Карли Суарес-Наварро на турнірі в Мадриді. Українка була близька до того, щоб вийти в наступний раунд. Однак після перемоги в першому сеті, Світоліна поступилася на тайбрейку в другому і не зуміла відігратися в третьому. Перша ракетка України не вважає, що
    • Сьогодні, 19:21
    • Розсилка
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

    Перша ракетка України не вважає, що провела поганий поєдинок

    Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна оцінила свій виступ у матчі проти іспанки Карли Суарес-Наварро на турнірі в Мадриді.

    Українка була близька до того, щоб вийти в наступний раунд. Однак після перемоги в першому сеті, Світоліна поступилася на тайбрейку в другому і не зуміла відігратися в третьому.

    Перша ракетка України не вважає, що провела поганий поєдинок. Світоліна має намір зробити урок з поразки перед виступом на «Ролан Гаррос».

    «Є деякі речі, які мені б хотілося зробити інакше, але у мене не вийшло. Сподіваюся, такі важкі поєдинки мені допоможуть при підготовці до «Ролан Гарросу», - сказала українка в інтерв'ю Metro.co.uk.

    «Вважаю, що показала хорошу гру вчора. Не можу сказати, що діяла погано. У першому і навіть в третьому сеті виглядала солідно, і можу лише привітати свою суперницю. Вона діяла неймовірно і брала дуже важливі очки, які в кінцевому підсумку зробили різницю. Є певні речі, які я винесу з цього матчу. Справа не у відсутності впевненості, адже я добре грала і виграла досить багато очок. У таких поєдинках важливо не засмучуватися. Потрібно залишатися позитивним і виправити щось у своїй грі, хоча насправді я не допустила багато помилок», - заявила Світоліна.

    У 2018 році 23-річна тенісистка здобула дві перемоги - на турнірах в Австралії і ОАЕ.

    Зазначимо, що «Ролан Гаррос» відбудеться з 21 травня по 10 червня.

    Джерело: sportarena.com

    теніс Ролан Гаррос Еліна Світоліна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ