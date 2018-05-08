Світоліна зазнала поразки у другому колі престижного тенісного турніру в Мадриді
- Сьогодні, 20:43
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Еліна Світоліна
Ще одна українська тенісистка завершила свої виступи на турнірі в Іспанії
Еліна Світоліна завершила виступи на престижному тенісному турнірі, який наразі проходить в Мадриді.
У другому колі українська тенісистка у трьох сетах програла представниці Іспанії Карлі Суарес-Наварро.
Як відомо, у першому колі одиночного розряду вибула Леся Цуренко.
Також у стартовому матчі зазнала поразки 15-річна українка Марта Костюк.
Mutua Madrid Open - Premier Mandatory
Жіночий тенісний турнір у Мадриді, Іспанія
Призовий фонд: €6,685,828
Друге коло
Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - Еліна Світоліна (Україна) - 2:6, 7:6, 6:4