  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Світоліна зазнала поразки у другому колі престижного тенісного турніру в Мадриді

    Ще одна українська тенісистка завершила свої виступи на турнірі в Іспанії
    Еліна Світоліна завершила виступи на престижному тенісному турнірі, який наразі проходить в Мадриді. У другому колі українська тенісистка у трьох сетах програла представниці Іспанії Карлі Суарес-Наварро. Як відомо, у першому колі одиночного розряду вибула Леся Цуренко. Також у стартовому матчі зазнала поразки 15-річна українка Марта Костюк.
    • Сьогодні, 20:43
    • Розсилка
    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    Ще одна українська тенісистка завершила свої виступи на турнірі в Іспанії

    Еліна Світоліна завершила виступи на престижному тенісному турнірі, який наразі проходить в Мадриді.

    У другому колі українська тенісистка у трьох сетах програла представниці Іспанії Карлі Суарес-Наварро.

    Як відомо, у першому колі одиночного розряду вибула Леся Цуренко.

    Також у стартовому матчі зазнала поразки 15-річна українка Марта Костюк.

    Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

    Жіночий тенісний турнір у Мадриді, Іспанія

    Призовий фонд: €6,685,828

    Друге коло

    Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - Еліна Світоліна (Україна) - 2:6, 7:6, 6:4

    теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко Марта Костюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ