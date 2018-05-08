Світоліна зазнала поразки у другому колі престижного тенісного турніру в Мадриді

Ще одна українська тенісистка завершила свої виступи на турнірі в Іспанії

Еліна Світоліна завершила виступи на престижному тенісному турнірі, який наразі проходить в Мадриді. У другому колі українська тенісистка у трьох сетах програла представниці Іспанії Карлі Суарес-Наварро. Як відомо, у першому колі одиночного розряду вибула Леся Цуренко. Також у стартовому матчі зазнала поразки 15-річна українка Марта Костюк.