Леся Цуренко всьоме програла Сімоні Халеп



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Леся Цуренко не може знайти підходу до гри Сімони Халеп Фото з соцмереж

Румунка впоралася з нашою тенісисткою доволі легко

23-тя ракетка світу Леся Цуренко з України припинила виступи на турнірі з серії Premier 5 у столиці ОАЕ Дубаї (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000) на стадії 1/8 фіналу.

В третьому колі киянка поступилася другій тенісистці світу Сімоні Халеп з Румунії - 3:6, 5:7.

Матч розтягнувся лише на годину і 20 хвилин. То було сьоме протистояння суперниць і всьоме перемогла Халеп.

У чвертьфіналі Сімона зустрінеться з переможницею пари Белінда Бенчіч (Швейцарія) - Аріна Соболенко (Білорусь).

Також сьогодні свій матч 1/8 фіналу в Дубаї проведе перша ракетка України Еліна Світоліна. Орієнтовно о 17:10 вона вийде на корт проти іспанки Ґарбіньє Муґуруси, котра на цьому турнірі вже перемогла іншу представницю нашої країни Даяну Ястремську.

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