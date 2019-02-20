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    Леся Цуренко всьоме програла Сімоні Халеп

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    Леся Цуренко не може знайти підходу до гри Сімони Халеп - Леся Цуренко всьоме програла Сімоні Халеп
    Леся Цуренко не може знайти підходу до гри Сімони Халеп
    Фото з соцмереж

    Румунка впоралася з нашою тенісисткою доволі легко

    23-тя ракетка світу Леся Цуренко з України припинила виступи на турнірі з серії Premier 5 у столиці ОАЕ Дубаї (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000) на стадії 1/8 фіналу.

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    В третьому колі киянка поступилася другій тенісистці світу Сімоні Халеп з Румунії - 3:6, 5:7.

    Матч розтягнувся лише на годину і 20 хвилин. То було сьоме протистояння суперниць і всьоме перемогла Халеп.

    У чвертьфіналі Сімона зустрінеться з переможницею пари Белінда Бенчіч (Швейцарія) - Аріна Соболенко (Білорусь).

    Також сьогодні свій матч 1/8 фіналу в Дубаї проведе перша ракетка України Еліна Світоліна. Орієнтовно о 17:10 вона вийде на корт проти іспанки Ґарбіньє Муґуруси, котра на цьому турнірі вже перемогла іншу представницю нашої країни Даяну Ястремську. 

     Читайте також: Леся Цуренко здобула нервову перемогу в другому колі турніру в Дубаях
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