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    Світоліна розтрощила найсильнішу тенісистку Росії

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    Еліна Світоліна не помітила першої суперниці - Світоліна розтрощила найсильнішу тенісистку Росії
    Еліна Світоліна не помітила першої суперниці
    Великий теніс України

    Еліна витратила на перемогу трохи більше години

    Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України впевнено розпочала турнір із серії Premier в американському Сан-Хосе (покриття – хард, призовий фонд - $876 183).

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    В 1/8 фіналу сіяна під першим номером Еліна розгромила 40-ву на даний момент тенісистку світу Дарію Касаткіну із РФ – 6:3, 6:1.

    Матч тривав годину і шість хвилин.

    У чвертьфіналі Світоліна зіграє з 30-ю ракеткою світу Марією Саккарі із Греції, яка перемогла японку Майо Гібі. Єдиний раз майбутні опонентки зустрічалися зовсім нещодавно. В 1/16 фіналу Вімблдонського турніру перемогла Еліна.

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