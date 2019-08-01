Світоліна розтрощила найсильнішу тенісистку Росії
Еліна Світоліна не помітила першої суперниці
Великий теніс України
Еліна витратила на перемогу трохи більше години
Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України впевнено розпочала турнір із серії Premier в американському Сан-Хосе (покриття – хард, призовий фонд - $876 183).
В 1/8 фіналу сіяна під першим номером Еліна розгромила 40-ву на даний момент тенісистку світу Дарію Касаткіну із РФ – 6:3, 6:1.
Матч тривав годину і шість хвилин.
У чвертьфіналі Світоліна зіграє з 30-ю ракеткою світу Марією Саккарі із Греції, яка перемогла японку Майо Гібі. Єдиний раз майбутні опонентки зустрічалися зовсім нещодавно. В 1/16 фіналу Вімблдонського турніру перемогла Еліна.