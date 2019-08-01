Світоліна розтрощила найсильнішу тенісистку Росії



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Еліна Світоліна не помітила першої суперниці Великий теніс України

Еліна витратила на перемогу трохи більше години

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України впевнено розпочала турнір із серії Premier в американському Сан-Хосе (покриття – хард, призовий фонд - $876 183).

В 1/8 фіналу сіяна під першим номером Еліна розгромила 40-ву на даний момент тенісистку світу Дарію Касаткіну із РФ – 6:3, 6:1.

Матч тривав годину і шість хвилин.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє з 30-ю ракеткою світу Марією Саккарі із Греції, яка перемогла японку Майо Гібі. Єдиний раз майбутні опонентки зустрічалися зовсім нещодавно. В 1/16 фіналу Вімблдонського турніру перемогла Еліна.