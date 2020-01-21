Світоліна успішно стартувала на Australian Open
Еліна Світоліна
Твіттер
Українка здолала в першому раунді Кеті Бултер з Великої Британії
Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на першому в сезоні турнірі із серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).
У першому колі наша тенісистка в двох сетах перемогла Кеті Бултер з Великої Британії – 6:4, 7:5.
Наприкінці матчу суперниця намагалася нав’язати боротьбу, втім у нашої тенісистки вистачило витримки, аби довести поєдинок до перемоги.
Це перша зустріч Світоліної та Бултер на професіональному рівні.
У наступному раунді українка зустрінеться з переможницею пари Лорен Девіс – Лейла Фернандес.
Нагадаємо, раніше також упевнено стартувала на Australian Open наша Даяна Ястремська.