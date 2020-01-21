Світоліна успішно стартувала на Australian Open



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Еліна Світоліна Твіттер

Українка здолала в першому раунді Кеті Бултер з Великої Британії

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на першому в сезоні турнірі із серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

У першому колі наша тенісистка в двох сетах перемогла Кеті Бултер з Великої Британії – 6:4, 7:5.

Наприкінці матчу суперниця намагалася нав’язати боротьбу, втім у нашої тенісистки вистачило витримки, аби довести поєдинок до перемоги.

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Це перша зустріч Світоліної та Бултер на професіональному рівні.

У наступному раунді українка зустрінеться з переможницею пари Лорен Девіс – Лейла Фернандес.

Нагадаємо, раніше також упевнено стартувала на Australian Open наша Даяна Ястремська.