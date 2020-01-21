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    Світоліна успішно стартувала на Australian Open

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    Еліна Світоліна - Світоліна успішно стартувала на Australian Open
    Еліна Світоліна
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    Українка здолала в першому раунді Кеті Бултер з Великої Британії

    Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на першому в сезоні турнірі із серії Grand Slam – Відкритому чемпіонаті Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

    У першому колі наша тенісистка в двох сетах перемогла Кеті Бултер з Великої Британії – 6:4, 7:5.

    Наприкінці матчу суперниця намагалася нав’язати боротьбу, втім у нашої тенісистки вистачило витримки, аби довести поєдинок до перемоги.

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    Це перша зустріч Світоліної та Бултер на професіональному рівні.

    У наступному раунді українка зустрінеться з переможницею пари Лорен Девіс – Лейла Фернандес.

    Нагадаємо, раніше також упевнено стартувала на Australian Open наша Даяна Ястремська.

    теніс Еліна Світоліна Australian Open
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