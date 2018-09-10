Табашник і Проценко – переможці «Меморіалу Лонського»-2018 зі стрибків у висоту



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Катерина Табашник. Фото взяте з сайту ФЛАУ

Катерині й Андрію не було рівних на змаганнях на Житомирщині

У суботу, 8 вересня, у Бердичеві відбувся традиційний легкоатлетичний турнір зі стрибків у висоту «Меморіал Віталія Лонського».

Щороку участь у ньому беруть зірки української легкої атлетики, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

У змаганнях жінок виступили дві фіналістки чемпіонату Європи: Катерина Табашник та Оксана Окунєва.

Запеклої боротьби не вийшло. Окунєва завершила турнір з результатом 1,80 м і стала з ним другою.

Табашник надалі продовжила боротьбу лише з собою та планкою. Зупинитися Катерина вирішила, подолавши з другої спроби 1,93 м. Саме вона і стала переможницею «Меморіалу Лонського»-2018.

А замкнула першу трійку Лілія Клінцова (1,70 м).

У змагання серед чоловіків також змагалися два фіналісти Берліна-2018. Андрію Проценку для перемоги вистачило 2,15 м. Після них він замовив відразу 2,25, і хоча всі три спроби були близькими до успіху, та планка на цій висоті не встояла.

Дмитро Дем’янюк приїхав у Бердичів травмованим, проте з результатом 2,10 м став третім, поступившись Дмитру Яковенку за спробами.