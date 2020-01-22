Російська триразова чемпіонка світу готова позиватися до легкоатлетичної федерації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марія Ласіцкене Фейсбук

Марія Ласіцкене зважиться на такий крок, у разі пропуску міжнародних змагань

Триразова російська чемпіонка світу зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене готова подавати багатомільйонні позови до легкоатлетичної федерації, у разі пропуску міжнародних змагань через санкції проти російського спорту за допінг.

«Я розглядаю таку можливість. Якщо суд відмовиться реєструвати мою заяву проти федерації, позиватимусь проти певних осіб. Тих, яких визнають винними в справі з підробленою довідкою Лисенка. Їхні дії спричиняють мої втрати – моральні, іміджеві та матеріальні. У випадку повного пропуску зимового сезону, позов буде багатомільйонним», - передає слова Ласіцкене Р-Спорт.

Під час розслідування справи про допінг у стрибуна в висоту Даніла Лисенка, останній на своє виправдання показав довідку від лікарів, яка у підсумку виявилася підробленою.

Через масові повторні випадки використання допінгу Всесвітнє антидопінгове агентство рекомендувало МОК відсторонити російський спорт від міжнародних змагань на чотири роки.