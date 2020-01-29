  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шахтар» не поспішає відпускати Матвієнка в «Арсенал»

    • Розсилка
    Микола Матвієнко - «Шахтар» не поспішає відпускати Матвієнка в «Арсенал»
    Микола Матвієнко
    Фейсбук

    Раніше повідомлялося про домовленість клубів щодо трансферу

    Донецький «Шахтар» не поспішає відпускати захисника збірної України Миколу Матвієнка в лондонський «Арсенал» на правах оренди. «Гірники» також не бажають продавати його за низьку вартість, інформує The Athletic.

    Раніше повідомлялося, що клуби узгодили всі умови трансферу, однак лондонці остаточно ще не визначилися, кого з потенційних новачків обрати.

    Також розглядався варіант з орендою українця за 5,3 мільйона євро до кінця сезону та подальшим викупом за 26 мільйонів.

     Читайте також: «Арсенал» та «Шахтар» узгодили трансфер захисника збірної України

    Зимове трансферне вікно в Англії закінчується 1 лютого.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Микола Матвієнко ФК Арсенал (Лондон)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ