«Шахтар» не поспішає відпускати Матвієнка в «Арсенал»



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Микола Матвієнко Фейсбук

Раніше повідомлялося про домовленість клубів щодо трансферу

Донецький «Шахтар» не поспішає відпускати захисника збірної України Миколу Матвієнка в лондонський «Арсенал» на правах оренди. «Гірники» також не бажають продавати його за низьку вартість, інформує The Athletic.

Раніше повідомлялося, що клуби узгодили всі умови трансферу, однак лондонці остаточно ще не визначилися, кого з потенційних новачків обрати.

Також розглядався варіант з орендою українця за 5,3 мільйона євро до кінця сезону та подальшим викупом за 26 мільйонів.

Зимове трансферне вікно в Англії закінчується 1 лютого.