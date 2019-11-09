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    Тенісистка Леся Цуренко: У мене ніколи не було таких травм, були проблеми з особистим життям

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    Леся Цуренко готова повернутися відсотків на 90 - Тенісистка Леся Цуренко: У мене ніколи не було таких травм, були проблеми з особистим життям
    Леся Цуренко готова повернутися відсотків на 90
    Великий теніс України

    Українка не грає через травму ліктя

    Українська тенісистка Леся Цуренко, яка зараз посідає 70-те місце в світовому рейтингу, розповіла про терміни повернення на корт після травми ліктя, через яку українка не грає з серпня.

    «Можна сказати, що я десь на 90 відсотків готова повернутися. Планую почати виступати у наступному сезоні. Тільки потрібно зрозуміти, який турнір з моїм рейтингом грати краще.

    Минулий сезон був найважчим у моїй кар'єрі. У мене ніколи не було таких травм. Також були проблеми, пов'язані з особистим життям. Це не дозволяло мені нормально грати, це було помітно. Зараз я вже на позитиві. Відчуваю, що залишила все позаду», - сказала Цуренко.

    Українка отримала травму ліктя, припинивши виступи на початку серпня. Через неучасть у подальших турнірах Цуренко втратила 50 позицій в рейтингу WTA.

     Читайте також: Провідна українська тенісистка знялася з US Open через травму і тому опуститься в рейтингу на 26 місце
    теніс Леся Цуренко
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