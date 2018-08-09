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    «The BEST FIFA Football Awards»: Шевченко та П’ятов віддали перевагу Модричу

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    Андрій Шевченко. Фото: ФФУ - «The BEST FIFA Football Awards»: Шевченко та П’ятов віддали перевагу Модричу
    Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

    При цьому друге місце в рейтингу обидва віддають португальському голеадору Кріштіану Роналду

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та капітан синьо-жовтих Андрій П’ятов віддали свої голоси за найкращих гравців та тренерів 2018 року у щорічному опитуванні «The BEST FIFA Football Awards».

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Наставник і капітан виявили одностайність щодо найкращого гравця: на їхню думку, на головний приз заслуговує капітан збірної Хорватії Лука Модрич.

    При цьому друге місце в рейтингу обидва віддають португальському голеадору Кріштіану Роналду.

    А от щодо тренера року голоси розділилися. Шевченко поставив першим тріумфатора Кубку світу, коуча збірної Франції Дідьє Дешама. П’ятов же відвів для Дешама лише третю позицію, віддавши перевагу іншому французу — Зінедіну Зідану, з яким мадридський «Реал» утретє поспіль здобув Кубок чемпіонів.

    Друге місце у тренерському рейтингу голкіпер залишив за німцем Юргеном Клоппом, у той час як наставник збірної України замкнув трійку іспанцем Хосепом Гвардіолою.

    Церемонія нагородження «The BEST FIFA Football Awards» відбудеться 24 вересня в Лондоні.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Кріштіану Роналду
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