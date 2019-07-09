The Gay Footballer: футболіст з Англії заявив, що готується здійснити камінг-аут



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За словами гравця, президент і тренер його клубу висловили готовність підтримувати гравця після камінг-ауту

Футболіст з Англії в своєму анонімному акаунті в Twitter під назвою The Gay Footballer заявив про намір здійснити камінг-аут.

У першому повідомленні, опублікованому 5 липня, гравець розповів про себе: «Я професійний футболіст, який виступає за клуб з Чемпіоншипа. Скоро я розкрию свою особистість. Мені менше 23 років, і сьогодні я розповів про свою орієнтацію сім'ї. Скоро я зроблю це публічно. Я приховував свою орієнтацію занадто довго. Моя сім'я відреагувала на цю новину чудово. Якщо не брати до уваги кількох друзів, вони були першими, хто дізнався про це».

На наступний день гравець опублікував таке повідомлення: «Сьогодні у мене буде зустріч з тренером і президентом клубу. Поки вони нічого не знають, але я їм все розкажу. Це відповідний момент. Час прийшов».

У той же день футболіст докладно розповів про підсумки зустрічі з представниками клубу. За його словами, президент і тренер висловили готовність підтримувати його після камінг-ауту, а також повідомили, що це ніяк не позначиться на його подальшому виступі в команді.

7 липня гравець опублікував таке повідомлення: «Спасибі всім, хто надсилає мені повідомлення з підтримкою. Будь ласка, зрозумійте, що я лише недавно зробив камінг-аут перед своєю сім'єю. Мені потрібен час, щоб підготувати себе і людей навколо, перед тим як зробити це публічно. Прошу вас проявити терпіння».

Джерело: Чемпионат.com