Топ-50 моментів Кобі Браянта за кар'єру в НБА (відео)



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Кобі Браянт загинув разом з 13-річною донькою Джинною Твіттер

Легенда світового баскетболу загинув у авіакатастрофі

Легендарний баскетболіст НБА Кобі Браянт загинув разом з донькою Джинною 26 січня в авікатастрофі в Каліфорнії.

За 20 років професіональної кар’єри Кобі виступав лише за один клуб НБА – «Лос-Анджелес Лейкерс». У його складі він здобув п’ять чемпіонських титулів. Двічі визнавався MVP фіналу. 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА.

За час виступів встановив понад три десятки різних рекордів у НБА.

Ігрову кар’єру завершив 2016 року.