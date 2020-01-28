Топ-50 моментів Кобі Браянта за кар'єру в НБА (відео)
Кобі Браянт загинув разом з 13-річною донькою Джинною
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Легенда світового баскетболу загинув у авіакатастрофі
Легендарний баскетболіст НБА Кобі Браянт загинув разом з донькою Джинною 26 січня в авікатастрофі в Каліфорнії.
За 20 років професіональної кар’єри Кобі виступав лише за один клуб НБА – «Лос-Анджелес Лейкерс». У його складі він здобув п’ять чемпіонських титулів. Двічі визнавався MVP фіналу. 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА.
За час виступів встановив понад три десятки різних рекордів у НБА.
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Ігрову кар’єру завершив 2016 року.