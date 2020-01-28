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    Топ-50 моментів Кобі Браянта за кар'єру в НБА (відео)

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    Кобі Браянт загинув разом з 13-річною донькою Джинною - Топ-50 моментів Кобі Браянта за кар'єру в НБА (відео)
    Кобі Браянт загинув разом з 13-річною донькою Джинною
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    Легенда світового баскетболу загинув у авіакатастрофі

    Легендарний баскетболіст НБА Кобі Браянт загинув разом з донькою Джинною 26 січня в авікатастрофі в Каліфорнії.

    За 20 років професіональної кар’єри Кобі виступав лише за один клуб НБА – «Лос-Анджелес Лейкерс». У його складі він здобув п’ять чемпіонських титулів. Двічі визнавався MVP фіналу. 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА.

    За час виступів встановив понад три десятки різних рекордів у НБА.

     Читайте також: Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко: Браянт у грі й поза нею був абсолютно різним

    Ігрову кар’єру завершив 2016 року.  

    авіакатастрофа смерть баскетбол гелікоптер НБА Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянт
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