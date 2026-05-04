Тренер-чемпіон Італії повторив два досягнення Моурінью

Румунський фахівець переписав історію Серії A

Керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу виграв чемпіонський титул і повторив два досягнення Жозе Моурінью та інших фахівців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Раніше це досягнення підкорилося Арпаду Вайсу, Альфредо Фоні, Джованні Інверніцці та згаданому Моурінью. Також Ківу став першим іноземцем із 2010 року з титулом. Тоді чемпіоном теж став знаменитий португалець.

З того часу Скудетто вигравали винятково італійці. Зокрема, шість разів чемпіоном Італії став Массіміліано Аллегрі, а п'ять – Антоніо Конте. Натомість Мауріціо Саррі, Стефано Піолі, Лучано Спаллетті та Сімоне Індзагі взяли титул по разу.

Ківу виступав у 2008-2010 роках під керівництвом Моурінью в «Інтері». Та команда завоювала два Скудетто, Кубок і Суперкубок Італії та трофей Ліги чемпіонів.

До слова, раніше керманич мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру. Аргентинський фахівець очолив «матрацників» у грудні 2011 року. Цьогоріч він святкуватиме 15-річчя на посаді керманича іспанського гранда.

Нагадаємо, «Інтер» поверне на батьківщину італійця з чемпіонату Англії. Воротар лондонського «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо повинен приєднатися до «нерадзуррі» влітку. На «Джузеппе Меацца» він стане основним голкіпером.

