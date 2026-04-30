Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Інтер» поверне на батьківщину італійця з чемпіонату Англії – ЗМІ

Антон Федорців
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Гульєльмо Вікаріо за крок від повернення у Серію A
фото: Reuters

Італійський гранд близький до трансферу воротаря кризового клубу

Міланський «Інтер» узгодив контракт із голкіпером лондонського «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Менеджмент «нерадзуррі» домовився з воротарем щодо фінансових деталей та тривалості угоди. Тепер «Інтер» веде перемовини зі «шпорами» щодо суми відступних за Вікаріо. Ціна кіпера суттєво впаде, якщо «Тоттнем» вилетить з Прем'єр-ліги.

«Інтер» готовий зробити Вікаріо основним кіпером команди. Влітку «Джузеппе Меацца» покине швейцарець Янн Зоммер. Під питанням і майбутнє в складі «нерадзуррі» його дублера Хосепа Мартінеса. Іспанський воротар хотів би бути гарантовано основним, а конкурувати далі з іншими голкіперам не готовий.

Вікаріо в нинішньому сезоні провів 43 поєдинки в усіх турнірах, у яких пропустив 65 м'ячів. До свого активу італійський воротар записав 13 «сухих» матчів. Контракт кіпера з «Тоттнемом» чинний до літа 2028 року.

До слова, лідер «Інтера» Федеріко Дімарко відібрав рекорд чемпіонату Італії в ексхавбека харківського «Металіста». Він став найкращим асистентом елітного дивізіону в межах одного сезону. Досі рекордсменом був аргентинець Алехандро Гомес.

Нагадаємо, раніше двох володарів «Золотого м'яча» ввели в Зал слави «Мілана» разом із Карло Анчелотті. До галереї потрапили нідерландець Рууд Гулліт і бразильський експівзахисник Рікардо Кака. «Россонері» заснували Зал слави в 2024 році.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Тоттенхем Готспур Серія А ФК Інтер (Мілан)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua