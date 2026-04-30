«Інтер» поверне на батьківщину італійця з чемпіонату Англії – ЗМІ

Гульєльмо Вікаріо за крок від повернення у Серію A

Італійський гранд близький до трансферу воротаря кризового клубу

Міланський «Інтер» узгодив контракт із голкіпером лондонського «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Менеджмент «нерадзуррі» домовився з воротарем щодо фінансових деталей та тривалості угоди. Тепер «Інтер» веде перемовини зі «шпорами» щодо суми відступних за Вікаріо. Ціна кіпера суттєво впаде, якщо «Тоттнем» вилетить з Прем'єр-ліги.

«Інтер» готовий зробити Вікаріо основним кіпером команди. Влітку «Джузеппе Меацца» покине швейцарець Янн Зоммер. Під питанням і майбутнє в складі «нерадзуррі» його дублера Хосепа Мартінеса. Іспанський воротар хотів би бути гарантовано основним, а конкурувати далі з іншими голкіперам не готовий.

Вікаріо в нинішньому сезоні провів 43 поєдинки в усіх турнірах, у яких пропустив 65 м'ячів. До свого активу італійський воротар записав 13 «сухих» матчів. Контракт кіпера з «Тоттнемом» чинний до літа 2028 року.

До слова, лідер «Інтера» Федеріко Дімарко відібрав рекорд чемпіонату Італії в ексхавбека харківського «Металіста». Він став найкращим асистентом елітного дивізіону в межах одного сезону. Досі рекордсменом був аргентинець Алехандро Гомес.

Нагадаємо, раніше двох володарів «Золотого м'яча» ввели в Зал слави «Мілана» разом із Карло Анчелотті. До галереї потрапили нідерландець Рууд Гулліт і бразильський експівзахисник Рікардо Кака. «Россонері» заснували Зал слави в 2024 році.