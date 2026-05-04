Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стали відомі усі учасники 1/4 фіналу Кубка Стенлі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Стали відомі усі учасники 1/4 фіналу Кубка Стенлі
Боротьба у Кубку Стенлі набирає обертів
фото: НХЛ

Останнім учасником 1/4 фіналу Кубка Стенлі 2026 став «Монреаль Канадієнс»

Визначились усі пари 1/4 фіналу Кубка Стенлі 2026. Про це повідомляє «Главком».

Останнім учасником 1/4 фіналу Кубка Стенлі 2026 став клуб «Монреаль Канадієнс», який обіграв в першому раунді «Тампа-Бей Лайтнінг».

1/4 фіналу Кубка Стенлі

  • «Кароліна Харрікейнз» – «Філадельфія Флайєрз» (1-0)
  • «Колорадо Евеланш» – «Міннесота Уайлд»
  • «Вегас Голден Найтс» – «Анахайм Дакс»
  • «Баффало Сейбрз» – «Монреаль Канадієнс»

Нагадаємо, Україна здолала збірну Литви (2:1) в Дивізіоні IA Чемпіонату світу з хокею 2026 року.

Успіх підопічним Дмитра Христича забезпечила якісна гра в більшості. Саме за чисельної переваги Україна оформила обидві шайби. А от балтійці відзначилися в рівних складах.

Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон IA

Україна – Литва – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

  • Шайби: Мережко (Пересунько, Ворона), 15:02, Трахт (Пересунько, Фадєєв), 28:12 – Юкна (Румшевічюс, Кракаускас), 32:01.
Теги: НХЛ хокей Кубок Стенлі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данило Трахт знову відзначився у складі «синьо-жовтих»
Хокейна збірна України переграла Литву на Чемпіонаті світу
Вчора, 20:25
Україна з поразки стартувала на Чемпіонаті світу
Україна – Литва. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею Реклама
Вчора, 12:24
Збірна України з хокею у матчі проти Польщі
Збірна України з хокею програла Польщі на старті Чемпіонату світу
2 травня, 23:15
Збірна України з хокею другий рік поспіль стартуватиме у дивізіоні ІА
Україна – Польща. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею Реклама
2 травня, 08:28
У 2022 році Чернецький отримав п'ять років позбавлення волі за зберігання та збут наркотиків
Фігурант справи про збут наркотиків мав виконати вкидання шайби на грі Другої ліги з хокею
1 травня, 13:48
Анже Копітар віддав «Кінгз» 20 років
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
27 квiтня, 13:00
Вирішальні шайби збірна України U18 закинула наприкінці третього періоду
Юнацька збірна України з хокею обіграла Словенію на старті Чемпіонату світу
18 квiтня, 20:18
Вже традиційно боротьбу за Кубок Стенлі вестимуть 16 команд
Визначилися всі пари плейоф НХЛ
17 квiтня, 10:05
Україна на мінорній ноті завершила виступи у п'ятому за силою дивізіоні світової першості
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
5 квiтня, 20:57

Новини

Україна здобула чотири нагороди на етапі Європейського Кубка з художньої гімнастики
Україна здобула чотири нагороди на етапі Європейського Кубка з художньої гімнастики
Вперше за вісім років спортсмени з КНДР відвідають Південну Корею
Вперше за вісім років спортсмени з КНДР відвідають Південну Корею
Ексфорвард «Ліверпуля» знайшов несподіване підсилення атаки команди
Ексфорвард «Ліверпуля» знайшов несподіване підсилення атаки команди
Фінальний протокол змінився. Ферстаппен і Леклер отримали покарання після Гран-прі Маямі
Фінальний протокол змінився. Ферстаппен і Леклер отримали покарання після Гран-прі Маямі
Лень допоміг «Реалу» здобути перемогу в чемпіонаті Іспанії
Лень допоміг «Реалу» здобути перемогу в чемпіонаті Іспанії
Неймар побився із сином свого попередника в збірній Бразилії через «неповагу»
Неймар побився із сином свого попередника в збірній Бразилії через «неповагу»

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua