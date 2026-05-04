Стали відомі усі учасники 1/4 фіналу Кубка Стенлі

Останнім учасником 1/4 фіналу Кубка Стенлі 2026 став «Монреаль Канадієнс»

Визначились усі пари 1/4 фіналу Кубка Стенлі 2026. Про це повідомляє «Главком».

Останнім учасником 1/4 фіналу Кубка Стенлі 2026 став клуб «Монреаль Канадієнс», який обіграв в першому раунді «Тампа-Бей Лайтнінг».

1/4 фіналу Кубка Стенлі

«Кароліна Харрікейнз» – «Філадельфія Флайєрз» (1-0)

«Колорадо Евеланш» – «Міннесота Уайлд»

«Вегас Голден Найтс» – «Анахайм Дакс»

«Баффало Сейбрз» – «Монреаль Канадієнс»

Нагадаємо, Україна здолала збірну Литви (2:1) в Дивізіоні IA Чемпіонату світу з хокею 2026 року.

Успіх підопічним Дмитра Христича забезпечила якісна гра в більшості. Саме за чисельної переваги Україна оформила обидві шайби. А от балтійці відзначилися в рівних складах.

Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон IA

Україна – Литва – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)