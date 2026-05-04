Стали відомі усі учасники 1/4 фіналу Кубка Стенлі
Останнім учасником 1/4 фіналу Кубка Стенлі 2026 став «Монреаль Канадієнс»
Визначились усі пари 1/4 фіналу Кубка Стенлі 2026. Про це повідомляє «Главком».
Останнім учасником 1/4 фіналу Кубка Стенлі 2026 став клуб «Монреаль Канадієнс», який обіграв в першому раунді «Тампа-Бей Лайтнінг».
1/4 фіналу Кубка Стенлі
- «Кароліна Харрікейнз» – «Філадельфія Флайєрз» (1-0)
- «Колорадо Евеланш» – «Міннесота Уайлд»
- «Вегас Голден Найтс» – «Анахайм Дакс»
- «Баффало Сейбрз» – «Монреаль Канадієнс»
Нагадаємо, Україна здолала збірну Литви (2:1) в Дивізіоні IA Чемпіонату світу з хокею 2026 року.
Успіх підопічним Дмитра Христича забезпечила якісна гра в більшості. Саме за чисельної переваги Україна оформила обидві шайби. А от балтійці відзначилися в рівних складах.
Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон IA
Україна – Литва – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
- Шайби: Мережко (Пересунько, Ворона), 15:02, Трахт (Пересунько, Фадєєв), 28:12 – Юкна (Румшевічюс, Кракаускас), 32:01.
