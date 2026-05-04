Фінальний протокол змінився. Ферстаппен і Леклер отримали покарання після Гран-прі Маямі

Стюарди виписали штрафи іменитим пілотам за порушення під час гонки

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) покарали гонщиків Макса Ферстаппена («Ред Булл») та Шарля Леклера («Феррарі») штрафами за підсумками Гран-прі Маямі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФІА.

Чотириразовий чемпіон світу отримав пятисекундний штраф. Ферстаппен оштрафували за перетинання білої лінії на виїзді з пітлейн. Утім, він зумів зберегти пяте місце у фінальному протоколі.

Натомість на монегаска наклали 20-секундний штраф. Леклера покарали за кілька зрізань поворотів на фінальному колі. Як наслідок, він опустився з шостого місця на восьме в підсумках етапу. Пілота «Феррарі» випередили його напарник Льюїс Гемілтон і гонщик «Альпін» Франко Колапінто.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Маямі

З трьома перемогами в чотирьох етапах лідерство зміцнив Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса». Італієць набрав 100 очок. Він уже на 20 пунктів випереджає партнера по команді Джорджа Расселла.

Далі в загальному заліку пілотів розташувалися Леклер (59 очок) і чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена» з Гемілтона (по 51). Оскар Піастрі («Макларен») набрав 43 пункти. В активі Ферстаппена лише 26 балів.

Стайня «Мерседес» лідирує і в Кубку конструкторів (180 очок). Далі розташувалися «Феррарі» (110 пунктів) і «Макларен» (94). «Ред Булл» наразі набрав 30 балів.

Коли наступний етап сезону-2026

Пауза після Гран-прі Маямі триватиме три тижні. Наступний етап – Гран-прі Канади. На Автодромі імені Жиля Вільньова в Монреалі пілоти змагатимуться 22-24 травня. Торік у Квебеку тріумфував Расселл, а Ферстаппен і Антонеллі доповнили його на подіумі.

До слова, раніше помер експілот Формули-1 Алессандро Дзанарді. Італійцю було 59 років. Після втрати двох ніг він чотири рази став паралімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, нещодавно Гран-прі Туреччини повернувся у календар Формули-1. «Істанбул Парк» уклав із чемпіонатом контракт на п'ять сезонів. Перший етап відбудеться у 2027 році.