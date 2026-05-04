Фінальний протокол змінився. Ферстаппен і Леклер отримали покарання після Гран-прі Маямі

Макс Ферстаппен і Шарль Леклер порушили правила
фото: Red Bull Content Pool

Стюарди виписали штрафи іменитим пілотам за порушення під час гонки

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) покарали гонщиків Макса Ферстаппена («Ред Булл») та Шарля Леклера («Феррарі») штрафами за підсумками Гран-прі Маямі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФІА.

Чотириразовий чемпіон світу отримав пятисекундний штраф. Ферстаппен оштрафували за перетинання білої лінії на виїзді з пітлейн. Утім, він зумів зберегти пяте місце у фінальному протоколі.

Натомість на монегаска наклали 20-секундний штраф. Леклера покарали за кілька зрізань поворотів на фінальному колі. Як наслідок, він опустився з шостого місця на восьме в підсумках етапу. Пілота «Феррарі» випередили його напарник Льюїс Гемілтон і гонщик «Альпін» Франко Колапінто.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Маямі

З трьома перемогами в чотирьох етапах лідерство зміцнив Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса». Італієць набрав 100 очок. Він уже на 20 пунктів випереджає партнера по команді Джорджа Расселла.

Далі в загальному заліку пілотів розташувалися Леклер (59 очок) і чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена» з Гемілтона (по 51). Оскар Піастрі («Макларен») набрав 43 пункти. В активі Ферстаппена лише 26 балів.

Стайня «Мерседес» лідирує і в Кубку конструкторів (180 очок). Далі розташувалися «Феррарі» (110 пунктів) і «Макларен» (94). «Ред Булл» наразі набрав 30 балів.

Коли наступний етап сезону-2026

Пауза після Гран-прі Маямі триватиме три тижні. Наступний етап – Гран-прі Канади. На Автодромі імені Жиля Вільньова в Монреалі пілоти змагатимуться 22-24 травня. Торік у Квебеку тріумфував Расселл, а Ферстаппен і Антонеллі доповнили його на подіумі.

До слова, раніше помер експілот Формули-1 Алессандро Дзанарді. Італійцю було 59 років. Після втрати двох ніг він чотири рази став паралімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, нещодавно Гран-прі Туреччини повернувся у календар Формули-1. «Істанбул Парк» уклав із чемпіонатом контракт на п'ять сезонів. Перший етап відбудеться у 2027 році.

