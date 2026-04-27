Експартнер Шевченка, який втратив роботу в збірній Італії, заявив, що готовий працювати в Росії

Гаттузо: Якщо буде пропозиція, я готовий спробувати себе в одному з російських клубів

Колишній головний тренер збірної Італії з футболу Дженнаро Гаттузо у розмові з пропагандистами заявив про готовність очолити російський клуб. Про це інформує «Главком».

На початку квітня 2026 року спеціаліст був відправлений у відставку після того, як не зміг вивести збірну Італії на Чемпіонат світу, програвши у фіналі плейоф кваліфікації Боснії та Герцеговині (1:1, 1:4 за пенальті).

Заява Гаттузо

«Я розглядатиму роботу в Росії. Мені потрібна пропозиція, щоб її розглянути. Моя робота – тренувати. Тому, якщо буде пропозиція, я готовий спробувати себе в одному з російських клубів», – сказав Гаттузо.

Чим відомий Дженнаро Гаттузо

Уродженець Калабрії, вихованець «Перуджі». На дорослому рівні дебютував у сезоні 1995/96, а після двох років у складі рідної команди перебрався в шотландський «Рейнджерс».

Провів на Туманному Альбіоні один повний сезон і приєднався до «Салернітани». Перед кампанією 1999/2000 перейшов у «Мілан». Відіграв за «россонері» 13 років. Був партнером по «Мілану» Андрія Шевченка.

Двічі став чемпіоном Італії, виграв Кубок і два Суперкубки Італії, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, здобув два Суперкубки УЄФА, переміг на Клубному чемпіонаті світу. У лавах збірної Італії виграв ЧС-2006.

Останній сезон відіграв за швейцарський «Сьйон». Там же розпочав тренерську кар'єру. Також тренував на батьківщині («Палермо», «Піза», «Мілан», «Наполі»), Греції (ОФІ), Іспанії («Валенсія»), Франції («Марсель») та Хорватії («Хайдук»). Виграв Кубок Італії 2019/20 з неаполітанцями.

Смуга невдач збірної Італії

Італія втретє поспіль не вийшла на Кубок світу. Останнім турніром, на який поїхала «Скуадра Адзурра» залишається ЧС-2014. Тоді збірна під керівництвом Чезаре Пранделлі не змогли подолати груповий етап.

У відборі до Мундіалю 2018 року Італія фінішувала в групі другою після Іспанії. У плейоф команда Джанп'єро Вентури поступилася збірній Швеції (0:1, 0:0). А в кваліфікації до Чемпіонату світу 2022-го «Скуадра Адзурра» поступилася першістю в групі Франції. У плейоф збірна Італії поступилася Північній Македонії (0:1).

До слова, Італія пішла на перше кадрове рішення після невдачі у відборі до Чемпіонату світу 2026. Габріеле Гравіна подав у відставку з посади президента Італійської федерації футболу. Вибори нового очільника призначили на 22 червня.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.