Лідер «Інтера» відібрав рекорд чемпіонату Італії в ексхавбека «Металіста»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Лідер «Інтера» відібрав рекорд чемпіонату Італії в ексхавбека «Металіста»
Федеріко Дімарко встановив новий орієнтир для асистентів
фото: Reuters

Фулбек переписав історію Серії A

Фланговий оборонець міланського «Інтера» Федеріко Дімарко став найкращим асистентом елітного дивізіону Італії у межах одного сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Серії A.

Напередодні вихованець «нерадзуррі» доклався до результативної нічиєї з «Торіно» (2:2) в 34-му турі першості. Дімарко зробив дві результативні передачі. У першому таймі він асистував Тюраму, а в другому – Біcсеку.

Тепер в активі Дімарко 18 результативних передач. Аналітичний портал Opta застосував інший підхід і нарахував фулбеку 17 асистів. Утім, обидва показники дозволили оборонцю побити рекорд Серії A.

Досі найкращим асистентом за сезон в історії найвищого дивізіону Італії був Алехандро Гомес. Колишній півзахисник харківського «Металіста» в кампанії 2019/20 віддав 16 результативних передач у складі «Аталанти» з Бергамо. Дімарко ще матиме нагоду покращити орієнтир у чотирьох фінальних турах.

Чим відомий Федеріко Дімарко

Уродженець Мілана, до структури «Інтера» потрапив у початковій школі. Дебютував у рідній команді в 17 років у сезоні 2014/15 та поїхав набиратися досвіду в орендах («Асколі», «Емполі», «Сьйон», «Парма», «Верона»).

Остаточно повернувся до «нерадзуррі» в кампанії 2021/22 та став основним виконавцем. У складі «Інтера» виграв Скудетто 2023/24, два Кубки та три Суперкубки Італії, двічі дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. Два рази потрапив до команди сезону Серії A.

У збірній Італії дебютував у червні 2022 року. З того часу зіграв 38 поєдинків за «Скуадру Адзурру», в яких оформив три голи.

Чим відомий Алехандро Гомес

Народився в Буенос-Айресі, вихованець «Арсенала де Саранді». На дорослому рівні відіграв за рідну команду 3,5 роки та перебрався в «Сан-Лоренсо».

До Європи переїхав перед сезоном 2010/11. Спершу виступав за італійську «Катанью», а кампанію 2013/14 провів у чемпіонаті України. Зіграв 24 поєдинки за «Металіст» у всіх турнірах (чотири голи, шість асистів) і поповнив лави «Аталанти». Під крилом Джан П'єро Гасперіні провів 6,5 сезонів.

Потім виступав за іспанську «Севілью» та італійську «Монцу». Відбув дворічну дискваліфікацію за вживання допінгу та приєднався до «Падови» в італійській Серії B. У складі збірної Аргентини виграв Копа Амеріка-2021 та ЧС-2022.

До слова, зірка «Роми» Пауло Дібала несподівано запропонував свої послуги «Мілану». Аргентинець влітку стане вільним агентом. «Вовки» не пропонуватимуть п'ятиразовому чемпіону Італії новий контракт.

Нагадаємо, раніше «Мілан» визначився з цінником на головну зірку команди Рафаеля Леана. У його контракті передбачений пункт про можливість викупу за 175 млн євро. Проте, керівництво італійського гранда тепер нібито відпустить португальця за 80 млн.

Читайте також:

Читайте також

Сеск Фабрегас матиме нагоду повернутися на Туманний Альбіон
Президент сенсації чемпіонату Італії готовий відпустити перспективного тренера в «Челсі»
25 квiтня, 20:50
Рікардо Кака досягнув висот у складі «россонері»
Анчелотті та два володарі «Золотого м'яча» введені в Зал слави «Мілана»
25 квiтня, 19:05
Бабукар Фаал зацікавив відомий клуб
Середняк чемпіонату Італії звернув увагу на бомбардира з Прем'єр-ліги – ЗМІ
25 квiтня, 16:59
Алессандро Бастоні готовий перебратися до Іспанії
Чемпіон Європи-2020 узгодив умови контракту з «Барселоною» – ЗМІ
21 квiтня, 18:44
Руслан Маліновський у таборі збірної України
Маліновський близький до сенсаційного переходу в клуб українців – інсайдер
21 квiтня, 17:59
Массіміліано Аллегрі залишиться біля керма «россонері»
Аллегрі ухвалив рішення щодо подальшої роботи з «Міланом»
20 квiтня, 14:27

Лідер «Інтера» відібрав рекорд чемпіонату Італії в ексхавбека «Металіста»
Лідер «Інтера» відібрав рекорд чемпіонату Італії в ексхавбека «Металіста»
Зірка збірної Нідерландів пропустить Чемпіонат світу 2026
Зірка збірної Нідерландів пропустить Чемпіонат світу 2026
Батько легендарного пілота Формули-1 потрапив в аварію
Батько легендарного пілота Формули-1 потрапив в аварію
Не гра, а суцільний жах: Йокич потрапив у низку скандалів після програшу «Міннесоті»
Не гра, а суцільний жах: Йокич потрапив у низку скандалів після програшу «Міннесоті»
Monte стали переможцями турніру з Counter-Strike 2
Monte стали переможцями турніру з Counter-Strike 2
Українські лучники здобули два срібла на етапі європейського Гранпрі
Українські лучники здобули два срібла на етапі європейського Гранпрі

Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00
В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
25 квiтня, 15:55

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
