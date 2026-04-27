Лідер «Інтера» відібрав рекорд чемпіонату Італії в ексхавбека «Металіста»

Фулбек переписав історію Серії A

Фланговий оборонець міланського «Інтера» Федеріко Дімарко став найкращим асистентом елітного дивізіону Італії у межах одного сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Серії A.

Напередодні вихованець «нерадзуррі» доклався до результативної нічиєї з «Торіно» (2:2) в 34-му турі першості. Дімарко зробив дві результативні передачі. У першому таймі він асистував Тюраму, а в другому – Біcсеку.

Тепер в активі Дімарко 18 результативних передач. Аналітичний портал Opta застосував інший підхід і нарахував фулбеку 17 асистів. Утім, обидва показники дозволили оборонцю побити рекорд Серії A.

Досі найкращим асистентом за сезон в історії найвищого дивізіону Італії був Алехандро Гомес. Колишній півзахисник харківського «Металіста» в кампанії 2019/20 віддав 16 результативних передач у складі «Аталанти» з Бергамо. Дімарко ще матиме нагоду покращити орієнтир у чотирьох фінальних турах.

Чим відомий Федеріко Дімарко

Уродженець Мілана, до структури «Інтера» потрапив у початковій школі. Дебютував у рідній команді в 17 років у сезоні 2014/15 та поїхав набиратися досвіду в орендах («Асколі», «Емполі», «Сьйон», «Парма», «Верона»).

Остаточно повернувся до «нерадзуррі» в кампанії 2021/22 та став основним виконавцем. У складі «Інтера» виграв Скудетто 2023/24, два Кубки та три Суперкубки Італії, двічі дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. Два рази потрапив до команди сезону Серії A.

У збірній Італії дебютував у червні 2022 року. З того часу зіграв 38 поєдинків за «Скуадру Адзурру», в яких оформив три голи.

Чим відомий Алехандро Гомес

Народився в Буенос-Айресі, вихованець «Арсенала де Саранді». На дорослому рівні відіграв за рідну команду 3,5 роки та перебрався в «Сан-Лоренсо».

До Європи переїхав перед сезоном 2010/11. Спершу виступав за італійську «Катанью», а кампанію 2013/14 провів у чемпіонаті України. Зіграв 24 поєдинки за «Металіст» у всіх турнірах (чотири голи, шість асистів) і поповнив лави «Аталанти». Під крилом Джан П'єро Гасперіні провів 6,5 сезонів.

Потім виступав за іспанську «Севілью» та італійську «Монцу». Відбув дворічну дискваліфікацію за вживання допінгу та приєднався до «Падови» в італійській Серії B. У складі збірної Аргентини виграв Копа Амеріка-2021 та ЧС-2022.

