Гаттузо став кандидатом у тренери історичного гранда Італії – інсайдер

Антон Федорців
Дженнаро Гаттузо зацікавив іменитий клуб
фото: Reuters

Фахівець матиме нагоду повернутися на клубний рівень

Колишній керманич збірної Італії Дженнаро Гаттузо претендуватиме на посаду головного тренера італійського «Торіно». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

48-річний алленаторе конкуруватиме за місце з екстренером «биків» Іваном Юрічем. Нинішній керманич «Торіно» Роберто Д'Аверса покине команду по завершенні сезону. Він у лютому підписав короткий контракт із клубом.

Гаттузо та Юріч наразі перебувають без роботи. Хорватський фахівець вже працював на чолі гранатових у 2021-2024 роках. Найкращий результат – дев'яте місце (сезон 2023/24). Натомість італієць на батьківщині тренував «Палермо», «Пізу», «Мілан» і «Наполі».

Що відомо про «Торіно»

Заснований у 1906 році клуб із Турина, історичний гранд Серії А. Прізвиська – «гранатові», «бики».

За понад сторічну історію туринці завоювали сім чемпіонських титулів. Більшість з них – п'ять Скудетто – в епоху «Гранде Торіно», що припала на 40-ві роки. У травні 1949 року вся команда, резервісти, два тренери, два функціонери, клубний масажист, три журналісти та чотири члени екіпажу загинули в авіакатастрофі.

Останнє наразі «золото» туринці завоювали в сезоні 1975/76. На європейській арені «Торіно» востаннє змагався у кампанії 2019/20. Тоді «гранатові» не змогли здолати плейоф кваліфікації Ліги Європи.

Чим відомий Дженнаро Гаттузо

Уродженець Калабрії, вихованець «Перуджі». На дорослому рівні дебютував у сезоні 1995/96, а після двох років у складі рідної команди перебрався в шотландський «Рейнджерс».

Провів на Туманному Альбіоні один повний сезон і приєднався до «Салернітани». Перед кампанією 1999/2000 перейшов у «Мілан». Відіграв за «россонері» 13 років. Двічі став чемпіоном Італії, виграв Кубок і два Суперкубки Італії, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, здобув два Суперкубки УЄФА, переміг на Клубному чемпіонаті світу. У лавах збірної Італії виграв ЧС-2006.

Останній сезон відіграв за швейцарський «Сьйон». Там же розпочав тренерську кар'єру. Також тренував на батьківщині («Палермо», «Піза», «Мілан», «Наполі»), Греції (ОФІ), Іспанії («Валенсія»), Франції («Марсель») та Хорватії («Хайдук»). Виграв Кубок Італії 2019/20 з неаполітанцями.

До слова, лідер міланського «Інтера» Федеріко Дімарко відібрав рекорд чемпіонату Італії в ексхавбека харківського «Металіста». Він став найкращим асистентом елітного дивізіону в межах одного сезону. Досі рекордсменом був аргентинець Алехандро Гомес.

Нагадаємо, раніше двох володарів «Золотого м'яча» ввели в Зал слави «Мілана» разом із Карло Анчелотті. До галереї потрапили нідерландець Рууд Гулліт і бразильський експівзахисник Рікардо Кака. «Россонері» заснували Зал слави в 2024 році.

