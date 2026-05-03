Легендарний Фергюсон госпіталізований з «Олд Траффорд» перед матчем із «Ліверпулем»

Культового тренера забрали до лікарні до стартового свистка

Колишній керманич англійського «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон потрапив до шпиталю в неділю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

84-річному шотландцю стало зле перед поєдинком чемпіонату Англії проти «Ліверпуля». З домашньої арени МЮ Фергюсона забрала «швидка». Легенду доправили до лікарні.

Щоправда, медики вирішили підстрахуватися з госпіталізацією шотландського фахівця. Загрози життю Фергюсона немає. Його мають відпустити додому, де екстренер «Манчестер Юнайтед» продовжить відновлення.

Фергюсон працював на чолі МЮ у 1986-2013 роках. За цей час він завоював із манкуніанцями 38 трофеїв. Зокрема, шотландець виграв 13 титулів англійської Прем'єр-ліги та два трофеї Ліги чемпіонів.

