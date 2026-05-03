Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний Фергюсон госпіталізований з «Олд Траффорд» перед матчем із «Ліверпулем»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний Фергюсон госпіталізований з «Олд Траффорд» перед матчем із «Ліверпулем»
Алекс Фергюсон залишається останнім чемпіоном на чолі «Манчестер Юнайтед»
фото: Reuters

Культового тренера забрали до лікарні до стартового свистка

Колишній керманич англійського «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон потрапив до шпиталю в неділю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

84-річному шотландцю стало зле перед поєдинком чемпіонату Англії проти «Ліверпуля». З домашньої арени МЮ Фергюсона забрала «швидка». Легенду доправили до лікарні.

Щоправда, медики вирішили підстрахуватися з госпіталізацією шотландського фахівця. Загрози життю Фергюсона немає. Його мають відпустити додому, де екстренер «Манчестер Юнайтед» продовжить відновлення.

Фергюсон працював на чолі МЮ у 1986-2013 роках. За цей час він завоював із манкуніанцями 38 трофеїв. Зокрема, шотландець виграв 13 титулів англійської Прем'єр-ліги та два трофеї Ліги чемпіонів.

До слова, колишній півзахисник збірної Англії Ешлі Янг анонсував завершення кар'єри. Останнім клубом ветерана став «Іпсвіч». Він допоміг трактористам повернутися до АПЛ.

Нагадаємо, раніше «Манчестер Юнайтед» офіційно пролонгував перспективного півзахисника Коббі Мейну. Вихованець манкуніанців залишив підпис під договором до літа 2031 року. Попередня угода Мейну була розрахована до кінця наступного сезону.

Теги: Алекс Ферґюсон ФК Манчестер Юнайтед НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коббі Мейну входить в подальші плани МЮ
«Манчестер Юнайтед» офіційно пролонгував перспективного півзахисника
30 квiтня, 16:00
Джон Стоунз провів левову частку кар'єри на «Етіхаді»
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
28 квiтня, 16:27
Бруну Фернандеш і Кріштіану Роналду встигли пограти разом за МЮ
Лідер «Манчестер Юнайтед» повторив результативне досягнення Роналду
28 квiтня, 14:36
Жуніор Крупі йде слідами Антуана Семеньйо
«Манчестер Сіті» зібрався переманити нового бомбардира «Борнмута» – інсайдер
27 квiтня, 15:23
Тіджані Рейндерс (ліворуч) поки не переконав Хосепа Гвардіолу
Коштовний хавбек може покинути «Манчестер Сіті» після дебютного сезону – ЗМІ
27 квiтня, 12:26
«Містяни» знову дійшли до вирішального поєдинку
«Манчестер Сіті» встановив новий рекорд із виходом у фінал Кубка Англії
25 квiтня, 22:23

Новини

Легендарний Фергюсон госпіталізований з «Олд Траффорд» перед матчем із «Ліверпулем»
Легендарний Фергюсон госпіталізований з «Олд Траффорд» перед матчем із «Ліверпулем»
Американська плавчиня Волш вчетверте встановила світовий рекорд на коронній дистанції
Американська плавчиня Волш вчетверте встановила світовий рекорд на коронній дистанції
Форвард «Динамо» забив «Шахтарю» з центра поля у Класичному Прем'єр-ліги
Форвард «Динамо» забив «Шахтарю» з центра поля у Класичному Прем'єр-ліги
«Полісся» мінімально здолало «Металіст 1925» у Прем'єр-лізі
«Полісся» мінімально здолало «Металіст 1925» у Прем'єр-лізі
Футболістки «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України
Футболістки «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України
Пілот «Ред Булла» дискваліфікований після кваліфікації Гран-прі Маямі
Пілот «Ред Булла» дискваліфікований після кваліфікації Гран-прі Маямі

Новини

Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Сьогодні, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Сьогодні, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua