Тренер Надаля назвав кращий і гірший матчі в кар'єрі легендарного іспанця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рафаель Надаль

«Найпрекраснішою, найбільш емоційної була перемога на Вімблдоні-2008 над Федерером. Найгірша поразка сталася у фіналі Australian Open 2014 року з Ваврінкою»

Франциско Ройг, який є тренером іспанця Рафаеля Надаля, поділився враженнями від довгострокового співробітництва з 19-разовим переможцем Мейджорів.

«Я працюю з ним 15 років, і це все продовжує захоплювати мене. Я не очікував, що наша співпраця триватиме так довго. З роками Рафа зрозумів, що йому потрібно проводити розіграші коротшими. Його тіло вже не те, що в 20 років. Не скажу, що зараз він став грати краще, ніж раніше. Але якби Надаль зараз грав в тому ж стилі, що раніше, то не показував би настільки високих результатів», - наводить слова тренера Tennis World USA.

Ройг також назвав кращий і гірший, на його думку, матчі в кар'єрі Надаля.

«Найпрекраснішою, найбільш емоційної була перемога на Вімблдоні-2008 над Федерером. Найгірша поразка сталася у фіналі Australian Open 2014 року з Ваврінкою», - сказав Ройг.

Джерело: Чемпионат.com