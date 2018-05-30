Тренер збірної України розраховує на 20 футболісток у найближчих матчах відбору на Чемпіонат світу

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Фото ФФУ

Українки зіграють з Данією та Швецією

Наставник національної жіночої збірної команди України Володимир Рева оприлюднив список гравців, які готуватимуться до домашніх матчів відбору Чемпіонату світу-2019 проти грандів європейського жіночого футболу – Данії (8 червня) та Швеції (12 червня).

До лав збірної, яка 3 червня збереться на навчально-тренувальний збір у Львові, тренер українок викликав 20 футболісток, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

До складу збірної після довгої перерви, пов’язаної з травмою, повернулася гравець французького «Реймсу» Тетяна Романенко.

Склад збірної України:

воротарі: Ірина Зварич («Звєзда-2005», Росія), Катерина Самсон («Рязань-ВДВ, Росія), Ірина Саніна («Житлобуд-1» Харків);

захисники: Ірина Василюк («Житлобуд-2» Харків), Любов Шматко (ФК «Мінськ», Білорусь), Натія Панцулая («Легенда-ШВСМ» Чернігів), Дарія Кравець («БІІК-Казигурт», Казахстан), Мар’яна Іванишин («Медик», Польща), Ольга Басанська («Рязань-ВДВ»), Анастасія Філенко (ФК «Гінтра», Литва);

півзахисники: Таміла Хіміч (ФК «Мінськ», Білорусь), Дар’я Апанащенко, Ія Андрущак, Ольга Овдійчук, Надія Хаванська (всі – «Житлобуд-1»), Вероніка Андрухів («Житлобуд-2»), Тетяна Романенко («Реймс», Франція);

нападники: Тетяна Козиренко («Аташехір», Туреччина), Яна Калініна («Житлобуд-2»), Ганна Вороніна («Житлобуд-1»).

«Синьо-жовті» після чотирьох зіграних поєдинків наразі посідають третю сходинку у відбірній групі 4 кваліфікації ЧС-2019.