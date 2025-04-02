Тренер жіночої збірної України з футболу оцінив ситуацію у команді перед матчами Ліги націй

Наступні два поєдинки підопічні Володимира Пятенка проведуть у квітні – проти збірної Чехії вдома та на виїзді

Володимир Пятенко: Готуємося до досить потужної збірної Чехії

Виконувач обов'язків головного тренера жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував «Суспільне Спорт» готовність команди до поєдинків Ліги націй проти Чехії.

Після перших двох турів жіночої Ліги націй Україна посідає другу сходинку у групі B4 з максимальною кількістю очок. Українки здолали двох суперниць з однакових рахунком 2:1: спершу збірну Албанії, після чого Хорватію.

Наступні два поєдинки підопічні Володимира Пятенка проведуть у квітні – проти збірної Чехії вдома та на виїзді. До них жіноча збірна підходить з двома втратами: замість півзахисниці Таміли Хімич, яка пропускатиме гру через пошкодження, виступатиме Яна Малахова; також не зможе допомогти команді у першій грі Любов Шматко, яка не зіграє через загибель брата на війні з Росією.

Збірна Чехії розпочала новий розіграш жіночої Ліги націй із новою тренеркою: замість Карела Ради, який був наставником команди з 2017 року, призначили Їтку Клімкову. Саме чешки лідирують у групі, здолавши збірні Албанії та Хорватії із загальним рахунком 9:1.

Перед квітневими матчами жіночої Ліги націй наставник України Володимир Пятенко розповів про підготовку команди, а також оцінив зміни у стані суперниць після оновлення тренерського штабу.

Про підготовку збірної України до матчів проти Чехії

«Йде своїм ходом, готуємося до досить потужної збірної Чехії. Є в них сильні якості, є слабкості. У нас є у деяких моментах перевага. Ретельно готуємося, знаємо, як вони грають. Все йде своїм шляхом».

Про вплив втрат на схему гри українок

«Ми намагаємося, коли в нас випадають гравчині, схему не змінювати. Намагаємося зробити так, щоб ця схема не постраждала і неважливо, яка гравчиня [вибула] – всі знають, як грати на якій позиції. Але дівчата – молодці: незалежно від ігор та того, з ким граємо, вони виходять і намагаються заміняти одна одну, віддавати всі сили та знання на полі».

Про сильні якості збірної Чехії

«Контроль м'яча гарний у чешок, дуже гарно вибігають в атаку. Швидкості на фланги, здвоюють фланги – ми це вже бачили і готові до цього. Але у нас теж є швидкості і праця. Готуємося до того, щоб на кожному клаптику поля напружувати суперниць, без цього буде важко. Гравчині знають, що від них вимагається, і до цього готуємося. Насамперед психологічно — у голові ми маємо розуміти, що це хороші суперниці, але все в наших ногах та головах».

Про зміни у грі Чехії після призначення нової тренерки

«Є деякі моменти, які ми бачимо, але ці два матчі, які вони провели проти Хорватії та Албанії, грали однаково. Гадаю, що проти нас вони теж гратимуть у такому стилі. Нюанси – бачимо, що змінилося, але не хотів би казати, що саме. Готуємося до цих нюансів, і я думаю, все буде добре. Перекриємо ті зони, в які вони вбігають та більше використовують».

Ліга націй-2025, жінки. Група В4: турнірна таблиця

Чехія – 6 очок (2 матчі), 9:1 (різниця голів) Україна – 6 (2), 4:2 Албанія – 0 (2), 2:7 Хорватія – 0 (2), 1:6

Коли відбудуться квітневі матчі збірної України в жіночій Лізі націй

П'ятниця, 4 квітня. 19:00. Україна – Чехія

Вівторок, 8 квітня. 18:30. Чехія – Україна

Номінально домашній матч «синьо-жовті» проведуть у польському Польковіце.

Для того, щоб підвищитися у класі, «синьо-жовті» мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).

Нагадаємо, українська футболістка Любов Шматко не візьме участі у першому з двох матчів жіночої Ліги націй через загибель брата на війні.