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Англійський голкіпер отримав дискваліфікацію за удар суперника ногою в голову

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Англійський голкіпер отримав дискваліфікацію за удар суперника ногою в голову
Робертс влетів шипами в голову форварда «Крістал Пелас»
Фото: David Klein / Reuters

Постраждалому футболісту наклали 25 швів на вухо

Воротар футбольного клубу «Міллуолл» Ліем Робертс був дискваліфікований на шість матчів за небезпечну гру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-служба Футбольної асоціації Англії.

У матчі 1/8 фіналу Кубка Англії з «Крістал Пелас» Робертс влетів шипами в голову форварда суперників Жану-Філіппу Матеті.

Голкіпер отримав пряму червону картку, а французу знадобилася киснева маска. З поля його винесли на носилках. Потім Матета був екстрено відправлений до лікарні.

Футболісту наклали 25 швів на вухо, після чого лікарі вирішили відпустити його додому.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь «Крістал Пелас», який пробився до 1/4 фіналу Кубка Англії.

Нагадаємо, колишній футболіст лондонського «Челсі» Вейн Брідж заявив, що в часи виступів за англійський клуб український форвард Андрій Шевченко побив ізраїльського захисника Таля Бен Хаїма.

Брідж зазначив, що сутичка між Шевченком і Бен Хаїмом була найкращою бійкою, яку він колись бачив.

«Найкраща бійка, яку я бачив, була між Шевченком і Талєм Бен Хаїмом. Таль любив жорстко грати. Здається, між ними вже було кілька сутичок, і, здається, Шева його попереджав. Але ви ж знаєте, який Таль. Після чергової провокації вони опинились обличчям до обличчя. І комбінація, яку провів Шева була неймовірна. Це було щось на кшталт джеб, крос, хук, крос. Бах, бах, бах, бах! Гра завершилася. Він нокаутував його, друже. Талю довелося проковтнути гордість», – розповів Брідж у подкасті The Dressing Room.

Вейн також зазначив, що після тої сутички ізраїльський захисник більше не наближався до Шевченка

Нагадаємо, що Андрій Шевченко грав за «Челсі» у 2006−2008 роках. У складі лондонців він провів 77 ігор, в яких забив 22 голи та віддав 11 результативних передач.

Наразі легендарний ексфутболіст обіймає посаду голови Української асоціації футболу.

Теги: скандал НОВИНИ ФУТБОЛУ

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