Британія готова судитися з Абрамовичем, щоб віддати Україні гроші від продажу «Челсі»

Абрамович продав «Челсі» у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Кошти, загальна сума яких зараз оцінюється у 2,7 мільярда фунтів, наразі заморожені на спеціальному рахунку

Влада Великої Британії готова судитися з олігархом Романом Абрамовичем, щоб віддати Україні гроші від продажу «Челсі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Guardian.

Абрамович був змушений продати клуб у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З моменту продажу «Челсі» минуло майже три роки, але гроші досі не використані.

Абрамович не може розпоряджатися цими грошима через санкції. Кошти, загальна сума яких зараз оцінюється у 2,7 мільярда фунтів, заморожені на спеціальному рахунку.

За даними Guardian, міністри Великобританії готуються подати до суду на Абрамовича у спробі звільнити заморожені гроші для допомоги Україні. Політики дедалі більше розчаровані тим, що не можуть досягти угоди з бізнесменом про те, як витратити ці кошти.

«В уряді є відчуття, що ми підемо до суду через це питання. Існує фундаментальна розбіжність із Абрамовичем щодо того, як можна витратити гроші, і, схоже, суд буде єдиним способом вирішити це», – повідомило джерело Guardian в уряді.

Представники Абрамовича не коментували ситуацію.

Наразі кошти заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, поки не буде створено новий незалежний фонд для управління та розподілу коштів.

Раніше була інформація, що основною причиною затримки є розбіжності щодо того, як кошти будуть розподілятися. Абрамович хоче, щоб гроші пішли на допомогу всім жертвам війни, включаючи російських військових, а також для інших благодійних цілей поза межами України. Однак британський уряд, наполягає на тому, що $3 мільярди мають бути використані лише на гуманітарні потреби в Україні.

Нагадаємо, тренувальна база одеського «Чорноморця» в Совінйоні постраждала внаслідок російського обстрілу 28 лютого.

Зазначається, що ввечері 28 лютого внаслідок повітряної атаки РФ суттєвих руйнувань зазнала навчально-тренувальна база клубу.

«В басейні вибило вікна, дісталось також адміністративній будівлі, розбите скло зайняло чималий простір на території спортивно-відновлювального комплексу. Постраждали автівки співробітників і представників клубу – не треба забувати, що це був саме вечір заїзду клубу на базу напередодні відповідальної гри 19 туру УПЛ проти ФК «Лівий берег». Попереду оцінка завданих збитків», – йдеться у дописі.

На щастя, ніхто з гравців, тренерів і персоналу не постраждав. Більша частина гравців і тренерів залишились ночувати на базі.