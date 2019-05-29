  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тріщина в ребрі: українка Козлова про відмову від боротьби на Roland Garros

    • Розсилка
    Катерина Козлова - Тріщина в ребрі: українка Козлова про відмову від боротьби на Roland Garros
    Катерина Козлова
    БТУ

    У другому колі Катерина Козлова мала зустрітися з Еліною Світоліною

    У другому колі жіночого одиночного розряду Roland Garros мало відбутися українське дербі Еліни Світоліної та Катерини Козлової. Втім матч не відбувся. Катерина дочасно припинила боротьбу в Парижі.

    Пізніше вона роз’яснила своє рішення.

    «Наступного дня після першого кола в мене дуже погіршився кашель. Напередодні вранці я відчула біль в ребрі і він лише наростав. Спробувала тренуватися, але стало гірше. Наразі УЗД показало мініатюрну тріщину в ребрі від кашлю. Не стала зніматися напередодні, оскільки сподівалася на покращення. Втім знеболююче не допомогло. Було навіть боляче ходити. То ж зустрілася з фізіотерапевтом вранці та знялася зі змагань. Ще напередодні змагань у Парижі в мене, схоже, був вірус. З парного розряду тут ще не знялася, але теж буду відмовлятися. Малоймовірно, що зіграю на траві в Ноттингемі. Сподіваюся відновитися до Бірмінгема», - розповіла Козлова БТУ.

     Читайте також: Українського дербі на Roland Garros не буде. Світоліна вийшла у третє коло без боротьби
    Читайте також
    теніс Ролан Гаррос Катерина Козлова Еліна Світоліна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ