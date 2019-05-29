Тріщина в ребрі: українка Козлова про відмову від боротьби на Roland Garros



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Катерина Козлова БТУ

У другому колі Катерина Козлова мала зустрітися з Еліною Світоліною

У другому колі жіночого одиночного розряду Roland Garros мало відбутися українське дербі Еліни Світоліної та Катерини Козлової. Втім матч не відбувся. Катерина дочасно припинила боротьбу в Парижі.

Пізніше вона роз’яснила своє рішення.

«Наступного дня після першого кола в мене дуже погіршився кашель. Напередодні вранці я відчула біль в ребрі і він лише наростав. Спробувала тренуватися, але стало гірше. Наразі УЗД показало мініатюрну тріщину в ребрі від кашлю. Не стала зніматися напередодні, оскільки сподівалася на покращення. Втім знеболююче не допомогло. Було навіть боляче ходити. То ж зустрілася з фізіотерапевтом вранці та знялася зі змагань. Ще напередодні змагань у Парижі в мене, схоже, був вірус. З парного розряду тут ще не знялася, але теж буду відмовлятися. Малоймовірно, що зіграю на траві в Ноттингемі. Сподіваюся відновитися до Бірмінгема», - розповіла Козлова БТУ.