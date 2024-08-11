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Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі. Пряма трансляція

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі. Пряма трансляція
Бюджет Олімпіади у Парижі склав близько 8,3 мільярда євро

Церемонія закриття проходить на стадіоні «Стад де Франс»

Сьогодні, 11 серпня, у столиці Франції Парижі о 22:00 за київським часом розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року.

У той час як церемонія відкриття вперше в історії відбулася на відкритому повітрі, церемонія закриття проходить у більш традиційний спосіб на стадіоні «Стад де Франс».

Церемонія відкриття демонструє традиційні елементи, такі як парад спортсменів та урочиста передача олімпійського прапора організаторам Ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Крім того, відбудеться церемонія вручення медалей за перемогу в жіночому марафоні, який відбудеться напередодні.

Згідно з нещодавньою заявою організаторів, у заході візьмуть участь понад сто виконавців, включаючи акробатів, танцюристів і циркових артистів. За чутками, очікується участь таких відомих співаків, як Billie Eilish, Snoop Dog, Red Hot Chilli Pepper, Air та інших зірок як американської, так і французької музичної індустрії.  

Для цього мистецького шоу «Стад де Франс» перетворився на гігантський театр, де частина шоу відбуватиметься у повітрі, а вражаючі декорації, костюми та приголомшливі світлові ефекти перенесуть глядачів у подорож у часі, охоплюючи як минуле, так і майбутнє. Зокрема, на церемонії закриття очікується яскрава поява відомого американського актора та режисера Тома Круза, який виконає яскравий стрибок з парашутом. 

В прямому ефірі церемонію також показують телеканали «Перший» та «Суспільне» (регіональні) та платформа «Суспільне Спорт».

Нагадаємо, прапороносцями України на церемонії закриття Олімпіади-2024 будуть срібні призери Ігор Парвіз Насібов та Людмила Лузан.

Літні Олімпійські ігри проходили у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбувся дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: олімпійські ігри Парвіз Насібов Людмила Лузан Париж спорт

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