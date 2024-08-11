Церемонія закриття Олімпіади-2024: хто зі спортсменів нестиме прапор України

Два медалісти пронесуть синьо-жовтий стяг на урочистому завершенні Олімпійських ігор у Парижі

Прапороносцями України на церемонії закриття Олімпіади-2024 будуть срібні призери Ігор Парвіз Насібов та Людмила Лузан.

Примітно, що Лузан уже вдруге поспіль нестиме прапор на закритті Олімпійських ігор. Саме вона стала прапороносицею від України на церемонії закриття у Токіо-2020.

Нагадаємо, що Насібов виборов срібло Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі ваговій категорії до 67 кг, а Лузан разом із Анастасією Рибачок вдруге поспіль зійшли на подіум Олімпіади-2024 з веслування на двійках на дистанції 500 метрів.

Як повідомлялося, для України Олімпійські Ігри 2024 року у Парижі уже завершені. Усього за шістнадцять змагальних днів українцям вдалося завоювати три золотих, п'ять срібних та чотири бронзових нагороди.

До відома, вже сьогодні відбудеться церемонія закриття Олімпійських Ігор-2024, яку називають справжньою подорожжю у часі.

Літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік