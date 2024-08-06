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Коробка із найціннішим. На Олімпіаді невідомі пограбували польську яхтсменку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Коробка із найціннішим. На Олімпіаді невідомі пограбували польську яхтсменку
Сандра Янковяк отримала неприємні емоції під час Олімпіади
фото із відкритих джерел

У спортсменки з Польщі викрали коробку з сувенірами 

Польська яхтсменка Сандра Янковяк стала жертвою крадіжки у дні паризької Олімпіади. У спортсменки викрали олімпійські значки. Про це пише Crowd Media.

«У Сандри Янковяк, яка виступала на олімпійському турнірі у вітрильному класі 49erFX, цьогорічні ігри залишаться не з приємних спогадів. Представницю Польщі зухвало пограбували», – пише видання. У представниці Польщі невідомі викрали із номера олімпійські значки – цінні сувеніри, якими спортсмени традиційно обмінюються під час ігор.

«Я хотіла скористатися нагодою і обмінятися сувенірами із друзями та іншими спотсменами, тому що це свого роду традиція», – розповіла вона виданню Polsat Sport.

Польська команда вимушено переїздила із готеля у готель. «У мене вони були в гарно запакованій коробці, яку, на жаль, я не знайшла. Незважаючи на те, що повідомила про це в готель, її досі не знайшли. Мені дуже шкода», – гірко додала Сандра Янковяк.

Нагадаємо, кенійській бігунці Фейт Кіп'єгон судді повернули срібну медаль Олімпіади-2024 у Парижі. Напередодні спортсменка виборола нагороду у фінальному забігу на 5000 метрів, але судді її дискваліфікували за нібито створення перешкод суперниці. Таким чином, срібло перейшло до Сіфан Хассан із Нідерландів, бронза – до італійки Наді Баттоклетті. Проте кенійська команда подала апеляцію на усунення. Арбітри зрештою стали на бік Кіп'єгон.

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Теги: Олімпіада Польща Париж спорт

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