Коляденко – Мотокі: де дивитися поєдинок української борчині за «золото» Олімпіади

Сутичка Коляденко – Мотокі має розпочатися о 21:25 за київським часом

Українська борчиня Ірина Коляденко, сьогодні, 10 серпня, проведе сутичку у фіналі Олімпіади-2024. У поєдинку за золоту медаль у ваговій категорії до 62 кг суперницею Ірини буде представниця Японії – Сакура Мотокі.

Японка в минулому році вигравала срібло Чемпіонату світу.

Коляденко є бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо.

На початку цього року Ірина поступалася японці з рахунком 2:5 на міжнародному турнірі в Загребі. Мотокі довелося нелегко на шляху до півфіналу, однак у фіналі шанси обох борчинь на перемогу будуть відносно рівними, бо кожна з них змогла здолати одних з лідерок у цій ваговій категорії.

Пряма трансляція сутички Коляденко – Мотокі запланована на 21:25 за київським часом на сайті та телеканалі «Суспільне.Спорт» на усіх платформах.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Ірина у дуже напруженій сутичці здолала представницю Монголії Орхон Пуревдорж – 8:7. У чвертьфіналі українка вже більш впевнено перемогла болгарку Біляну Дудову – 7:3.

У пів фіналі Ірина впевнено перемогла першу сіяну та представницю Киргизстану Айсулу Тининбекову – 9:2.

Як повідомлялося, 8 серпня, борець греко-римського стилю та народний депутат України Жан Беленюк здобув бронзу Олімпіади. Інший борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виборов срібну медаль. Президент України Володимир Зеленський подякував спортсменам за характер і силу.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік